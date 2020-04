EXCLUSIVO – O desejo de levar informações com credibilidade, e seguindo os conceitos de apuração dos melhores manuais de redação, levou quatro jornalistas a fundar a Revista Apólice, há 25 anos.

Hoje, a publicação é comandada pela executivo Francisco Pantoja e pela jornalista Kelly Lubiato, mantendo-se fiel ao seu propósito inicial, de ser uma ferramenta relevante para disseminação de notícias sobre o mercado nacional e internacional.

Para comemorar esta data tão importante, a Apólice foi renovada: a partir de hoje a publicação possui uma nova logomarca, mais moderna, mas sem abandonar seu conceito de comunicação. “Conectando você ao mercado de seguros” é o complemento à logomarca, frase que indica a missão da publicação.

“Comemorar 25 anos em um momento tão difícil para a sociedade só reforça o nosso compromisso de manter a linha de frente da comunicação. Estamos nos colocando à disposição do mercado para contribuir com nossos parceiros para que as informações cheguem até os seus steakholders”, explica Francisco Pantoja, diretor Executivo.

Nestes 25 anos, a publicação recebeu apoio publicitário das maiores seguradoras do setor, além da participação de pequenos e médios anunciantes, que reconhecem na Apólice um eficiente veículo de comunicação.

Kelly Lubiato, diretora de Redação, reforça a importância da produção de conteúdo exclusivo e dirigido às pessoas que buscam mais detalhes sobre o mercado de seguros: “quando começamos, a variedade de veículos de comunicação sobre o setor disponível era menor. Agora há várias alternativas, cada uma com o seu valor. Nós vamos continuar investindo em pessoas para produzir o melhor conteúdo editorial”.

Em tempos de batalha contra as fake news, fazer parte de um veículo de comunicação é motivo de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade. Por isso, investimos em time de jornalistas experiente e que está sempre de olho nas tendências do setor, para levar as informações mais relevantes para os leitores.

O próximo número da Revista Apólice virá com novidades visuais, mantendo a qualidade do seu conteúdo.