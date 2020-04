A ForRisk Soluções criou uma solução através de sua startup de aceitação contratual e digitalização de documentos que auxilia praticamente qualquer tipo de empresa a automatizar processos de aceitação e de documentos, além de reduzir riscos de fraudes e custos operacionais. A ferramenta, lançada em janeiro e apresentada ao mercado na feira de educação EduTech 2020, é a plataforma de Onboarding Digital, que permite a aceitação de contrato e a transmissão de documentos de forma online através de token conectado diretamente ao celular do usuário, viabilizando a operação a distância.

Por meio da plataforma a empresa que precisa colher os documentos disponibiliza um token (link clicável) para que a outra parte suba para o sistema todos os itens solicitados numa única operação, com as verificações de autenticidade escolhidas pelo cliente. No caso de documentos pessoais, o sistema solicita ainda o registro de uma selfie para validação biométrica facial e a combinação com as fotos dos documentos.

A ferramenta é atual e de utilização orgânica, principalmente neste momento de desafios por conta da pandemia do coronavírus, em que é recomendável não se ter contato pessoal. Outro ponto favorável é a prática sustentável: a tecnologia preserva o meio ambiente ao evitar utilização de papel e o transporte físico, por motoboy ou correios.

Segundo o diretor comercial da empresa, Umile Ritacco, diversas organizações podem usufruir deste benefício, desde seguradoras e corretoras de seguros, financeiras e seus agentes, universidades e instituições de ensino, clínicas e operadoras de saúde e as indústrias em geral. “Neste momento de pandemia, as pessoas e as empresas estão tentando seguir com seus trabalhos e buscando novos jeitos de poder atuar, como o home office. É muito importante poder continuar fazendo negócios, mesmo que a distância, e é justamente isto que a nossa ferramenta visa auxiliar neste momento de distanciamento social”, afirma.

Daniel Figueiredo, diretor de Marketing, explica que a plataforma é de fácil personalização e rápida implantação, oferecendo à empresa uma customização da sua identidade visual, visando a fidelização dos seus clientes e a otimização da conversão dos resultados da sua operação. “É possível personalizar a logomarca da empresa, cores padrão, textos do e-mail e SMS, além de permitir integração com os sistemas que o cliente trabalha ou operar diretamente em nossa ferramenta”, diz o executivo.

Na questão de segurança de dados, o sistema possui diversas opções de validação, tais como a validação por biometria facial, vídeo verificação, além de assinatura digital, o que garante uma operação de onboarding documental totalmente digital e segura para quem opera com a ferramenta.

N.F.

Revista Apólice