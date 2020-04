A Sompo Seguros S.A. adotou uma série de medidas desde o mês de março, visando contribuir para que os corretores e segurados contem com informação adequada e prestação de serviço em relação ao atual cenário de incidência de contaminação pelo novo coronavírus, causador da covid-19. A companhia disponibilizou uma página em seu site com as orientações e os procedimentos que podem ser feitos por meios de aplicativos ou pelos portais do corretor e do segurado.

“Implementamos novidades em diferentes linhas de produto a fim de propiciar condições para que qualquer demanda possa ser atendida, por meio de recursos de acesso simples e intuitivos à distância. Com o empenho da nossa equipe técnica, os processos seguem operando normalmente e com a mesma qualidade”, afirma Adailton Dias, diretor executivo de Produtos e Resseguro da seguradora.

“As áreas de negócio seguem operando sem impacto significativo. Nossa equipe comercial faz o atendimento remoto, mas prestando suporte a corretores e clientes. Um exemplo disso é que dispomos de ferramentas tecnológicas que permitiram a realização de mais de 2,8 mil visitas virtuais aos corretores e clientes de todo o Brasil desde a segunda semana de março. Além disso, seguimos com um cronograma de treinamentos virtuais para corretores de seguros sobre nossos produtos e serviços”, diz Fernando Grossi, diretor executivo Comercial e Marketing da empresa.

A página Orientações sobre os processos é dinâmica e pode ser atualizada imediatamente, caso novas facilidades sejam implementadas. Adicionalmente, comunicados específicos podem ser encaminhados pelos meios oficiais de contato autorizados (e-mail, contatos da equipe comercial etc.), além dos portais do corretor e do segurado para garantir que todos estejam informados sobre as novidades.

