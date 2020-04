Com o aumento dos serviços de delivery no país, o sistema de e-commerce ampliou seus atendimentos. Esse movimento reforça a importância desses estabelecimentos em contar com uma proteção paras as suas mercadorias, sendo amparados em possíveis imprevistos, e amplia a necessidade em contar com a cobertura para serviços de entrega.

Antonio Santos, gerente de Ramos Elementares da Porto Seguro, destaca o quão importante é para estes estabelecimentos contar com esta proteção. “A cobertura adicional para delivery foi lançada na seguradora no primeiro semestre de 2019, e no atual momento em que observamos um crescimento desse tipo de serviço, é fundamental que os empresários contem com esse tipo de amparo”.

A cobertura para delivery do Porto Seguro Empresa garante a proteção às mercadorias transportadas em veículo próprio da companhia segurada para a entrega a clientes em casos de roubo e acidentes com o transportador. A cobertura compreende um percurso de até 100km e faz parte de uma série de mais de 30 proteções adicionais do seguro empresarial destinado a estes estabelecimentos.

Além delas, há a cobertura básica, que ampara os danos materiais causados à empresa por incêndio, explosão, implosão, queda de aeronave ou fumaça, ainda que estes fenômenos tenham início fora do local segurado. A cobertura básica pode amparar tanto a estrutura física quanto o mobiliário e as mercadorias.

N.F.

Revista Apólice