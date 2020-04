A movimentação das seguradoras que atuam no seguro empresarial tem sido rápida, com o desenvolvimento de novas coberturas para enfrentar a realidade do home office. É importante que os corretores de seguros saibam identificar a necessidade do seu cliente para oferecer os produtos adequados, com preços que caibam no bolso do consumidor.

O Porto Seguro Empresa oferece a cobertura de Home Office e o gerente de Ramos Elementares da companhia, Antonio Santos, ressalta a importância da contratação e como os Corretores podem explorar esse contexto durante a comercialização: “Os corretores podem, neste cenário de expansão do home office, reforçar a possibilidade da proteção dos bens de seus clientes por meio desta importante cobertura. Ela ampara os equipamentos e móveis da empresa sob a posse dos funcionários das empresas que estão nesse modelo de trabalho”.

A cobertura de home office compreende danos e prejuízos em casos de incêndio, quedas acidentais, danos elétricos e subtração de bens – inclusive no trajeto entre o local de trabalho e a residência do funcionário. Caso ocorra algum tipo de imprevisto desta natureza, o seguro garante a reposição destes bens conforme limites de cobertura contratados.

Aos corretores é importante a atenção com relação ao que não é amparado pela cobertura, informação presente nas Condições Gerais do produto. É necessário que os profissionais de seguros dominem o tema e informem aos segurados durante a comercialização do produto.

K.L.

Revista Apólice