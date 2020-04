EXCLUSIVO – Sob a direção do governo chinês, as seguradoras domésticas começaram a vender seguros de interrupção de negócios para cobrir empresas chinesas contra interrupções provocadas pelo surto de coronavírus, que podem ter conseqüências não intencionais.

A Fitch Ratings adverte que a mudança pode representar riscos para a estabilidade de subscrição das seguradoras de propriedades e acidentes. Isso porque há poucos dados históricos confiáveis, o que dificulta a precificação adequada.

As políticas governamentais têm como objetivo apoiar a retomada da produção e do trabalho na economia chinesa, após um bloqueio para conter a disseminação do coronavírus, disse a Fitch em um comentário de mercado divulgado em 16 de abril, intitulado “Seguro de interrupção de negócios apresenta novos riscos para as seguradoras chinesas. ”

A adequação de preços desses produtos de seguro de retorno ao trabalho (RTW) permanece altamente incerta, pois a pandemia ainda está se desenvolvendo no país e no mundo, informou a agência de classificação.

No entanto, a abordagem usada para projetar ou vender esses produtos pode limitar as perdas seguradas que o setor precisa absorver, continuou o comentário. “Existem limites máximos que cada empresa segurada pode reivindicar se a infecção ocorrer depois que os funcionários retornarem ao trabalho”, disse Fitch.

Além disso, os produtos oferecidos em algumas regiões impõem um limite para o número máximo de apólices seguradas que as seguradoras podem oferecer, o que limitará sua exposição geral ao risco e, portanto, dificilmente causará riscos sistêmicos materiais ao setor de seguros não vida.

De acordo com dados do regulador bancário e de seguros da China, 68 seguradoras chinesas introduziram produtos relacionados ao coronavírus desde o início do surto no final de 2019, confirmou a Fitch.

“Os recursos do seguro variam de acordo com o produto e a região, mas fornecem principalmente cobertura contra dois tipos de riscos – responsabilidade pela doença e morte de um funcionário e riscos relacionados à interrupção dos negócios associados às paralisações de propriedades devido à infecção”, continuou a agência de classificação .

A Fitch explicou que o seguro cobre principalmente os custos de quarentena, salários dos funcionários, aluguel de moradias, interrupções no fluxo de caixa e dificuldades de refinanciamento causadas pelo desligamento provocado pelo surto do coronavírus. “Os produtos de seguro RTW são amplamente oferecidos às indústrias ou setores que os governos locais priorizaram para obter ajuda”.

As seguradoras normalmente subscrevem produtos de seguro RTW por meio de co-seguro, compartilhando riscos com um portfólio de seguradoras domésticas não vida. Alguns esquemas também especificam um limite para o valor que uma seguradora individual precisa pagar.

Mercado de interrupção de negócios antes da crise

A maioria das empresas chinesas não comprava seguro de interrupção de negócios antes do surto quando, junto com o seguro de propriedades comerciais, em partes devido aos problemas de disponibilidade de capacidade e acessibilidade, continua o relatória da Fitch.

Esses produtos, geralmente continham uma cláusula de exclusão para epidemias, o que significa que as reivindicações relacionadas ao coronavírus não serão significativas para as seguradoras chinesas de propriedades e acidentes com essas políticas anteriores, afirma o comentário.

A Associação de Seguros da China disse que os pagamentos de sinistros relacionados à Covid-19 totalizavam CNY123 milhões (US$ 17,4 milhões) em 10 de abril de 2020. Os negócios de propriedades comerciais contribuíram apenas com cerca de 3,6% do total de prêmios de seguros não vida em 2019.

A Fitch previu que a demanda por produtos de seguro RTW continuará no curto prazo, pois o surto de coronavírus ainda está em andamento.

A maioria desses produtos ou esquemas de seguro RTW é iniciada por governos municipais ou provinciais, que subsidiam uma parcela significativa dos prêmios para aumentar a acessibilidade desses produtos, ressalta o relatório da Fitch, observando que os subsídios variam de 50% a 70% dos prêmios pagos às seguradoras quando as empresas compram voluntariamente os produtos de seguro RTW.

Fonte: Fitch Ratings