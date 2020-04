A pandemia do coronavírus impulsionou o trabalho remoto dos corretores de seguros, assim como profissionais e empresas de diversos setores. No entanto, muitos não estavam preparados para a gestão dos negócios a distância, em alguns casos precisaram demitir ou antecipar férias dos funcionários e o resultado foi acúmulo de trabalho, principalmente para corretoras de menor porte.

Pensando nesses corretores que estão mais atarefados atuando em home office, a Regula Sinistros preparou um pacote de serviços para este momento. Com o isolamento social, as pessoas têm utilizado mais os serviços de assistência do seguro residencial e há a circulação de automóveis apenas para atividades essenciais, com demanda do seguro para assistência e sinistros.

O pacote Regula Assistência contempla para a corretora de seguros a terceirização de atendimentos de nove assistências ou três sinistros (ou ainda as opções: um sinistro e seis assistências, ou dois sinistros e uma assistência), com o investimento de R$ 299,99 pré-pago, havendo a opção de pagamento com cartão de crédito.

“Queremos proporcionar ao corretor um pouco mais de tranquilidade e tempo, visando que ele pense no futuro e comece a desenhar planos de ação em busca da fidelização de sua carteira, pensar no que irá mudar em sua atuação para manter os clientes, aumentar suas comissões e ainda atrair novos consumidores quando a situação da pandemia melhorar”, afirma Donizetti Ferreira, CMO da empresa.

“As equipes de TI, Comunicação e Marketing estão preocupadas em encontrar uma maneira deixá-los mais tranquilos com o dia a dia, então certamente vamos ter mais novidades”, completa o executivo.

Os gestores da empresa são profissionais que atuam diretamente com corretores de seguros há mais de 20 anos, portanto entendem o universo e as dificuldades deste canal de distribuição.

