Em meio à pandemia do novo Coronavírus, a Prudential do Brasil adotou o trabalho remoto para os seus mais de 800 funcionários. Em apenas uma semana a companhia tornou possível o funcionamento de 100% da operação da empresa, oferecendo toda a estrutura necessária para que cada colaborador pudesse exercer suas funções de casa.

Somado a isso, a seguradora vem promovendo diversas ações remotas com o objetivo de preservar a saúde dos colaboradores, além de reforçar a integração da companhia, mesmo que à distância.

Entre as iniciativas estão sessões de meditação e de ginástica laboral duas vezes na semana, curso de inglês e treinamentos online, além de guias de saúde física e mental com foco em ergonomia no trabalho, bem-estar emocional e dicas de lazer em casa após o expediente, como sugestões de filmes, música, entretenimento com as crianças, entre outros.

Além disso, a companhia também oferecerá a possibilidade aos funcionários de optarem por migrar o benefício de vale-refeição para somar aos valores do vale-alimentação. A ideia é permitir o incremento financeiro para as compras de supermercado. A seguradora também irá reembolsar os colaboradores em parte do custo da vacina da gripe, já que a ação acontece todos os anos no escritório e este ano não poderá ser realizada. A companhia também está investindo na capacitação da liderança, de forma que ela atue da melhor forma possível junto as equipes. O objetivo é que, além da rotina de trabalho, os líderes sejam sempre empáticos e apoiem os funcionários em seus anseios.

Segundo o diretor de RH da empresa, Eluard Moraes, a ideia é promover conforto e estrutura para o colaborador exercer sua rotina de trabalho diante do cenário desafiador que o Brasil e o mundo estão passando por conta da pandemia. “Apesar do distanciamento social que todos estão vivendo neste momento, em todos os setores, a organização segue o desenvolvimento de suas operações”, afirma.

O executivo conta que, diariamente, são feitas mais de 850 conexões entre funcionários e líderes por meio de ferramentas da web e internas da empresa. São reuniões para discutir os aspectos do negócio, comunicados constantes informando posicionamento e medidas que a empresa está tomando sobre o covid-19, incluindo fala do presidente, procedimentos internos de prevenção, publicações de diferentes matérias na intranet entre outros.

“Essa comunicação constante, mesmo que à distância, vem gerando impactos positivos entre os colaboradores. O RH vai implementar, inclusive, a Pesquisa Global Prudential sobre a covid-19, com o objetivo de medir os retornos dos funcionários diante das ações da companhia durante esse cenário de crise. Permanecermos unidos e certos de que superaremos juntos esse desafio”, finaliza Moraes.

Revista Apólice