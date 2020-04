O mês de abril apresenta novidades no portfólio do Porto Seguro Saúde. Analisando o atual cenário, pensando nas condições de mercado e ampliando não somente a oportunidade de contratação por novos clientes, mas também as possibilidades de negócios para os corretores parceiros, a companhia faz um ajuste no modelo de seguro saúde para PMEs e passa a comercializá-lo a partir de 3 vidas, com no mínimo um titular.

Marcelo Zorzo, diretor-executivo de Saúde, Odontológico e Ocupacional da empresa, destaca a importância da mudança e o impacto positivo que ela irá gerar na comercialização do seguro saúde. “Essa é uma mudança impactante, pois amplia as possibilidades de negócios para os parceiros, oferecendo praticidade e flexibilidade na prospecção. O número de microempresários no Brasil tem crescido significativamente nos últimos anos e é importante, tanto estrategicamente para a companhia, como para oferecermos as nossas soluções de saúde a um maior número de brasileiros que, sem essa mudança, poderiam ter dificuldades em conseguir acesso à saúde”.

O executivo ainda destaca que a ampliação do plano para PMEs acontece em um momento em que contar com um seguro saúde ganha mais importância. “Em um momento como esse, contar com um plano de saúde tornou-se ainda mais importante. Esse cenário fortalece ainda mais as opções dos corretores e amplia a argumentação destes profissionais junto aos clientes em potencial”.

As empresas clientes que contratam o seguro saúde tem à disposição dos beneficiários o “Alô Saúde”, plataforma de orientação médica por telefone e videochamada, com aconselhamento gestacional, nutricional e esportivo; atendimento psicológico online por meio da plataforma Psicologia Viva; além de descontos em farmácias para medicamentos e perfumarias.

Para os contratantes do plano Diamante, os beneficiários ainda contam com serviços premium, que compreendem coleta domiciliar de exames, sala VIP no Hospital Albert Einstein em São Paulo, reembolso para vacinas predefinidas, cirurgias refrativas sem limite de grau entre outras vantagens.

Mais informações estão disponíveis no site.

N.F.

Revista Apólice