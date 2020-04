Mesmo em período de distanciamento social, a Omint continua oferecendo capacitação para seus corretores parceiros. Prova disso foi o primeiro treinamento online, que captou mais de 300 inscrições e aconteceu no final de março, proporcionando um debate sobre as aplicabilidades do seguro de vida, o panorama do mercado, processos de vendas e o portfólio de produtos da empresa entre outros.

Após o retorno positivo, a seguradora fará um novo evento online hoje, 22 de abril, às 18h, com o tema “seguro de vida como ferramenta para a proteção financeira e liquidez sucessória”. O objetivo é abordar o assunto sob a perspectiva das finanças pessoais, com suas diversas aplicabilidades.

“Preparamos conteúdo online para que o corretor tenha as melhores ferramentas à mão na hora de orientar seus clientes, transmitindo segurança”, afirma Rinaldo Moreira, coordenador de Treinamento em Vendas da companhia.

Caso o corretor já seja cadastrado na empresa, basta procurar seu executivo comercial. Os próximos cursos serão comunicados via e-mail de inscrição. Para saber mais, o e-mail de contato é [email protected]

O link para a palestra já está disponível.

N.F.

Revista Apólice