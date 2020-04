O isolamento social por conta do novo coronavírus (covid-19) tem feito com que as empresas acelerem sua digitalização e busquem por um atendimento cada vez mais humanizado e próximo de seus clientes, aderente aos seus anseios e necessidades. Para oferecer apoio aos seus clientes neste momento, a Omint passou a utilizar a facilidade do reembolso digital, já disponível pelo APP da companhia, agora também por WhatsApp. Para isso, usou sua expertise para construir um canal para aos seus clientes, bastando apenas fotografar o recibo ou nota fiscal, enviar no WhatsApp e acompanhar o processo nas plataformas digitais da operadora, como app e site.

“Nosso objetivo é desburocratizar as experiências e oferecer uma jornada simples, segura e eficiente ao cliente. A empresa acredita que a experiência do cliente deve estar no centro da estratégia corporativa, por isso segue investindo na sua operação”, afirma Flávio Galeano, gerente de Atendimento da operadora.

“O projeto vai ao encontro da atual necessidade de priorizar o atendimento à distância em meio à pandemia do novo coronavírus. Para isso, não terceirizamos o serviço, fizemos tudo dentro de casa, com equipe própria. Isso consolida as premissas dos pilares da empresa”, ressalta o executivo.

Assumindo sua responsabilidade social em colaborar para a disseminação de informações de utilidade pública com fontes qualificadas, a companhia lançou recentemente um hotsite responsivo com informações sobre o novo coronavírus, reunindo vídeos com diretores e médicos dos principais prestadores Omint, que atuam em hospitais e laboratórios.

A operadora também lançou um podcast com especialistas de sua rede credenciada com conteúdo sobre o coronavírus. A playlist está disponível no Spotify. Nas redes sociais, a empresa também disponibilizou vídeos com orientações sobre a doença.

