Em uma época em que ficar em casa é a melhor forma de se cuidar, a OdontoPrev lançou o Dentista Online, serviço de teleorientação odontológica, para que seus mais de 7 milhões de beneficiários possam cuidar da saúde bucal sem precisar sair de casa. A iniciativa está em conformidade com a deliberação do Ministério da Saúde que regulamentou a telemedicina no País em caráter excepcional durante a crise da covid-19.

Para acessar basta visitar o site, clicar no banner do serviço e um dentista especializado estará à disposição para esclarecer dúvidas sobre tratamentos ou orientar sobre procedimentos dentários. O atendimento é válido para todo o território nacional.

“Nós já vínhamos estudando uma forma de tornar o nosso atendimento próximo do beneficiário. O coronavírus apenas acelerou o processo. Com o esforço de várias áreas e a busca por inovação e cuidado com a saúde bucal de nossos clientes, conseguimos transformar a plataforma em realidade em apenas cinco dias”, comenta Camila von Muller, superintendente de Estratégia Digital e Marketing da operadora.

Outras iniciativas

Também para facilitar a rotina de seus beneficiários, rede credenciada e colaboradores, a companhia expandiu políticas e ações que já estavam sendo realizadas.

Para ajudar os clientes pessoa física e jurídica a atravessarem esta fase com menos uma preocupação, a empresa disponibilizou toda a infraestrutura necessária para que os reembolsos fossem solicitados pelo aplicativo da marca.

Já para a rede credenciada, composta por 31 mil dentistas, a organização se antecipou a qualquer problema de logística que pudesse ser causado pelo novo coronavírus e permitiu que todas as guias de tratamento odontológico e suas documentações fossem enviadas digitalmente, pelo aplicativo da Rede UNNA e pelo Portal Rede UNNA, das multimarcas Privian Bradesco e Rede Dental. Seguindo as recomendações da ANS, o envio físico, inclusive para as fichas e documentações encaminhadas digitalmente, será retomado quando a situação no País estiver normalizada.

Em caráter interno, pensando em seus mais de dois mil colaboradores, a empresa expandiu a política de home-office e home based.

“Pensamos em várias maneiras de apoiar os nossos colaboradores, beneficiários e rede credenciada neste momento. Nos preocupamos, em primeiro lugar, com a saúde de cada um deles e enviamos comunicados para reforçar os cuidados necessários para a prevenção contra o vírus”, ressalta Camila.

