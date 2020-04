A Mitsui Sumitomo Seguros está disponibilizando mais uma opção de pagamento para os novos contratos de seguros e renovações.

O segurado, que já conta com a possibilidade de parcelar as renovações em 10 vezes sem juros, agora contará com mais uma facilidade de pagamento de 1 + 7 vezes com carência.

Segundo Helio Kinoshita, vice presidente da empresa, esta forma de pagamento está proporcionando um período de 60 a 90 dias de carência para que o cliente possa priorizar suas contas, se organizar e ainda contar com o seguro.

O pagamento do produto contratado a partir de 20/04 é dividido em 8 parcelas, sendo que a primeira é paga à vista, somada a carência de 2 a 3 meses sem necessidade de pagamento e quitação das 7 parcelas restantes sem juros. Em resumo, o segurado terá de 60 a 90 dias para pagar a 2ª parcela após o vencimento da primeira.

“Sabemos que muitos poderão passar por redução ou perda de capacidade financeira decorrente da pandemia causada pelo covid-19. Reconhecemos este momento, tendo consciência da importância dos clientes continuarem a se sentirem tranquilos e protegidos”.

Esta forma de parcelamento vale tanto para novos clientes quanto para renovações dos

produtos massificados, na opção de débito em conta.

