Uma pesquisa realizada pela Fenacor indica que, em abril, pelo segundo mês seguido, as principais empresas do setor de seguros permaneceram pessimistas. Segundo o consultor Francisco Galiza, responsável pelo estudo, esse resultado é “uma consequência direta, dentre outros fatores, da pandemia”.

O indicador ICES é calculado desde novembro de 2012. Ou seja, há aproximadamente sete anos e meio, com 90 registros mensais desde então. Nesse momento, o nível de tal índice (51 pontos) é o valor mais baixo no histórico dos números.

O estudo é um indicador mensal que mede a confiança do setor de seguros no Brasil. Esse indicador é o resultado de três variáveis: ICES (Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras), ICER (Índice de Confiança e Expectativas das Resseguradoras) e ICGC (Índice de Confiança das Grandes Corretoras).

Todo final de mês são enviadas perguntas simples, de múltipla escolha, em que as empresas dizem sobre o que esperam que aconteça nos próximos seis meses, com relação a algumas variáveis relevantes do setor. Ao todo, aproximadamente 100 companhias são entrevistadas em cada oportunidade.

Embora todas as perguntas sejam de caráter institucional, as respostas das companhias não são divulgadas individualmente. No seu cálculo, o indicador leva em conta três aspectos: economia brasileira, faturamento e rentabilidade de cada um dos setores citados.

A seguir, os últimos números obtidos.

Indicador Dez.19 Jan. 20 Fev. 20 Mar.20 Abr.20 ICES 127,1 128,1 120,9 74,8 51,2 ICER 120,5 117,8 114,8 51,6 46,4 ICGC 135,1 139,7 135,3 72,9 64,7 ICSS 127,1 128,2 123,3 65,5 53,6

Expectativas para daqui a 6 meses

A seguir, a distribuição percentual das respostas, com relação a cada um dos setores analisados

a) Crescimento da economia brasileira

Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 0 0 0 Melhor 12 12 0 Igual 8 12 13 Pior 38 64 25 Muito Pior 42 12 62 Total 100 100 1002

b) Rentabilidade do seu setor

Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 0 0 0 Melhor 4 6 12 Igual 12 24 25 Pior 76 70 25 Muito Pior 8 0 38 Total 100 100 100

c) Faturamento do seu setor

Avaliação (%) Seguradoras Corretoras Resseguradoras Muito Melhor 0 0 0 Melhor 8 12 12 Igual 8 6 25 Pior 69 82 38 Muito Pior 15 0 25 Total 100 100 100

Leia mais: Coronavírus: veja como o mercado de seguros está se posicionando

N.F.

Revista Apólice