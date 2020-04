A fim de contribuir com a sociedade durante o enfrentamento da pandemia do covid-19, a MDS Brasil apostou na disseminação de conteúdo. A empresa criou um hotsite que condensa informações gerais sobre o vírus, materiais de diferentes formatos com dicas de tratamentos e prevenção e também informes do Ministério da Saúde, além de notícias de mídias do Brasil e do mundo.

“No nosso dia a dia de consultores em seguros e risco, quando os nossos clientes nos pedem conselho sobre como gerir os seus riscos, invariavelmente respondemos: há riscos que podem ser eliminados, outros apenas mitigados. Infelizmente, ainda não conseguimos evitar o contágio do coronavírus. Resta-nos então mitigar e adaptar”, diz Beatriz Cabral, head Global de Marketing e Comunicação do Grupo. “Resolvemos contribuir com a sociedade por meio da disseminação de informações e conteúdos que promovam também o bem-estar”, afirma a diretora.

“A condição em que o mundo vive hoje com a expansão desta pandemia gera muita preocupação e exige cuidado para lidarmos com esta nova situação de saúde. Esta iniciativa visa disponibilizar conteúdos e dicas, pois entendemos que informação e debate são essenciais para a avaliação dos riscos e orientação de medidas a serem adotadas”, afirma Gustavo Quintão, vice-presidente de Saúde e Benefícios da empresa.

Ao acessar o hotsite, o visitante é convidado a conferir um resumo dos tipos de conteúdo que podem ser encontrados em cada aba. A seção “Sobre” reúne pílulas com as principais perguntas e respostas relacionadas ao vírus: o que é? quais são os sintomas? existe tratamento? como se prevenir?. Já a aba “Notícias” condensa as últimas matérias e tweets da imprensa, além de textos autorais do blog da corretora.

Em “Vídeos”, o leitor encontra conteúdos audiovisuais feitos por especialistas da companhia, com dicas de boas práticas. “#Fato ou #Fake” é a seção destinada a desmistificar mitos e verdades sobre a pandemia. Em “Cuide-se”, o público descobre conselhos, direcionamentos e até apps e canais de suporte. A subdivisão “Fique Em Casa” traz indicações de atividades e conteúdos como cursos gratuitos, filmes, séries, playlists, livros, exercícios e entretenimento para crianças, visando tornar o período de isolamento mais seguro e produtivo.

Os conteúdos são atualizados em tempo real, acompanhando a dinâmica e a evolução da conjuntura da pandemia. Aos visitantes que desejarem mais suporte ou informações, basta recorrer às seções Downloads e F.A.Q, nas quais a empresa disponibiliza conteúdos e reúne as principais dúvidas sobre o tema.

A plataforma está disponível para acesso do público pelo link.

N.F.

Revista Apólice