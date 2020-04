A Mapfre Brasil, por meio da plataforma Mapfre Open Innovation, começou a receber propostas de startups com soluções que apoiem prestadores de serviços e pequenos e médios empresários a enfrentarem a complexa situação econômica imposta pela pandemia do novo coronavírus.

“A inovação é uma importante aliada em tempos de crise, pois aproxima as pessoas, promove a colaboração e acelera a implantação de soluções criativas”, afirma Flávia Varga, gerente de Inovação da seguradora. “Nesse momento, queremos associar a marca com a agilidade da estrutura de uma startup”.

A empresa busca sugestões de rápida implantação que ajudem a responder problemas como: apoio as PMES e prestadores de serviços, agilidade e proximidade de clientes, além de aumento de receitas.

Os interessados devem cadastrar as ideias pelo site até 30 de abril. A iniciativa também recebe propostas de colaboradores da companhia. Todas as sugestões serão avaliadas e, se aderentes a estratégia do programa de inovação da empresa, serão submetidas à aprovação interna para implantação imediata.

“O objetivo é ativar o ecossistema de inovação para minimizar os impactos desse novo cenário. Estamos em busca de soluções prontas para uma rápida implantação”, ressalta Flávia.

O MOI

Criado em 2018, o MOI (Mapfre Open Innovation) é uma é uma plataforma para alavancar inovação e transformação dentro da companhia, com foco no cliente e na rentabilidade do negócio. A iniciativa global atua por meio de uma comunidade formada por escritórios em diversos países, que compartilham projetos, boas práticas e conhecimento.

