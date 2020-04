A MAG Seguros lançou nesta semana uma campanha institucional em meios digitais e offline. A propaganda tem como mote o ditado popular ‘Um por todos e todos por um’.

Por meio da campanha, a seguradora tem como objetivo traduzir de forma simples a importância da coletividade e do mutualismo, princípios que servem como base para o mercado de seguros.

“O mundo está passando por um momento crítico em sua história e entendemos que é nosso papel prestar um serviço à sociedade e contribuir para que todas as pessoas fiquem em segurança”, afirma Nuno Pedro David, diretor de Marketing da companhia.

Outra preocupação da empresa é, por meio da campanha, enfatizar o poder da prevenção que, neste momento, segundo as autoridades, deve ser realizada por meio da higiene e do isolamento social. A organização ainda reforça a sua presença no dia a dia das pessoas até de forma remota ou digital, consequência do investimento em tecnologia e inovação.

“Fizemos uma campanha simples e leve, a qual vai ser veiculada nas redes sociais”, completa David. A peça publicitária foi assinada pela agência DPBR.

N.F.

Revista Apólice