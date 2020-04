A MAG Seguros promoveu na manhã da última sexta-feira, 17 de abril, a primeira edição da MAG Live, webinar voltado para os corretores parceiros da companhia. O encontro virtual contou com a participação de executivos da seguradora e convidados para debater temas relacionados ao atual momento do Brasil e do mundo.

Durante uma hora e meia, aproximadamente mil participantes tiveram a oportunidade de acompanhar e compartilhar experiências e conhecimentos de áreas diversas para atravessar este período difícil com criatividade e empenho.

O primeiro debate foi sobre o tema “Coronavírus: uma luz no fim do túnel” e teve participação de Luis Felipe Maciel, diretor de Corporate da empresa; Eduardo Jones, corretor; e do Dr. Carlos Roberto Cardoso, médico.

Na sequência, Helder Molina, presidente da organização, apresentou o painel “Oportunidades no mercado segurador: hoje e depois da crise”. Dentre os pontos apresentados, o executivo falou sobre como o meio digital tornou relevância no momento atual. “Eu vi uma transformação que acreditava que aconteceria em dez anos ser concretizada em menos de um mês. As pessoas estão mais abertas a realizar transações e compras pelo meio digital”, disse Molina.

Raphael Barreto, CFO da seguradora, participou do painel “Foco no negócio: como manter a sua carteira ativa”, que também teve a presença de Marcio Batistuti, diretor de Varejo; e Gabriel Sallaberry, superintendente de Arrecadação da empresa.

O último painel ficou sob a responsabilidade de Rodrigo Moscoso, superintendente Comercial; e Alan de Lima, gerente Corporate. Os palestrantes trouxeram exemplos de boas práticas nos negócios ao falar sobre “Foco no negócio: como manter as suas vendas”.

O encerramento do encontro online ficou por conta de Osmar Navarini, diretor Comercial, da MAG. A próxima edição acontece no dia 7 de maio, às 10h, e será aberta para todos os corretores de seguros.

