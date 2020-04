Visando difundir informações e conhecimento durante o período da quarentena, a ENS lançou uma série de Lives em seu Instagram. Os encontros acontecem sempre às quartas-feiras, às 17h, e debatem assuntos relacionados ao mercado de seguros e mundo corporativo, como saúde suplementar, riscos cibernéticos e planejamento de carreira.

As duas primeiras edições foram realizadas nos dias 8 e 15 de abril, e tiveram como temas “Produtividade em Regime de Home Office” e “Finanças Pessoais em Tempos de Crise”, respectivamente. A próxima live, que acontece hoje, 22 de abril, abordará os desafios do mercado de seguros durante e após a pandemia sob o prisma do corretor.

A transmissão será conduzida por Diego Maia, palestrante de Vendas e Motivação, que terá como convidada especial Maria Helena Monteiroa, diretora de Ensino Técnico da entidade.

Os interessados podem acompanhar pelos perfis @oficial.ens ou @diegomaia_cdpv.

Dicas para produtividade em home office

A primeira edição das lives da Escola abordou a produtividade em regime de home office. O debate foi conduzido pelo gerente de Publicidade e da Escola Virtual da entidade, Gustavo Borges, e contou com a participação da gerente de Estratégia, Inteligência Comercial e Processos da Instituição, Valéria Chaves. Os profissionais comentaram suas rotinas de trabalho online e deram dicas para quem está trabalhando de forma remota.

Borges destacou que, neste momento, não estamos vivendo uma experiência de home office tradicional. “Estamos passando por uma pandemia e todos têm que ficar em casa. Com isso, algumas escolas estão oferecendo atividades online e os pais têm que se dividir entre trabalhar e orientar os estudos dos filhos, além dos afazeres domésticos”.

Já Valéria ressaltou que ser produtivo é focar para fazer a coisa certa, não se preocupando em fazer várias coisas ao mesmo tempo. “Não adianta ser disciplinado e não fazer nada que realmente importe. É melhor fazer menos, mas focar nas atividades que estejam alinhadas aos seus objetivos”.

De acordo com a gerente, algumas medidas podem ajudar nesse momento, como criar um ambiente agradável e confortável, se preparar para a jornada de trabalho e seguir uma rotina como a do escritório. “Troque de roupa, prepare seu café, separe sua água e outros itens que sejam do seu costume, procure um lugar silencioso e estabeleça horários para trabalhar”, ressalta.

Finanças pessoais e coronavírus

A segunda live teve como tema “Finanças Pessoais em Tempos de Crise”. As atividades foram conduzidas pelo consultor em Estratégia e Finanças, Edson Muylaert, e mediadas também por Valéria Chaves.

Ao longo da transmissão, Muylaert deu recomendações para passar pela crise sem comprometer as finanças. Ele destacou que é preciso haver um comprometimento de toda a família com a educação financeira e recomendou a elaboração de um orçamento para organização das despesas e eventuais dívidas. Também sugeriu cautela nos investimentos como forma de preservação do patrimônio.

