A GR1D fará uma transmissão ao vivo em vídeo com especialistas em seguros e inovação tecnológica, visando tirar dúvidas sobre a transformação digital no setor. Aberta ao público e gratuita, a live será nesta sexta-feira, 17 de abril, às 17h no canal da Shawee no YouTube.

Com o tema “O Desafio do Corretor na Transformação Digital”, os profissionais irão detalhar as soluções e oportunidades disponíveis ao corretor de seguros, explicando como a tecnologia pode ajudá-lo a continuar gerando negócios e atendendo aos seus clientes nesse cenário de mudanças, no qual grande parte das empresas estão atuando de forma remota. Participarão da live Adriana Fraga, CEO da Fraga Fortuna Corretora; Artur Benicio, CEO da CSXInsure Corretora; Azael Lobo, CEO da NN Seguros Corretora; e Marcio Magnaboschi, fundador e CEO da MM2G.

A live também servirá de preparação para os participantes do 1º Hacka GR1D Online, evento voltado ao desenvolvimento de soluções de open insurance a partir dos recursos disponíveis no ecossistema da insurtech. Será a primeira versão 100% digital e de abrangência nacional do evento, que já teve três edições presenciais. As dinâmicas acontecerão do dia 16 ao 19 de abril, com formação dos times, orientação, mentoria, produção dos projetos e avaliação desenvolvidos em ambiente digital.

