A Liberty Seguros anunciou ações de responsabilidade social especiais a fim de contribuir para atenuar os impactos da covid-19, principalmente em populações mais vulneráveis neste momento, como os profissionais de saúde, idosos e comunidades carentes.

“Iremos focar nossos esforços para promover uma série de ações de responsabilidade social com o propósito de ajudar grupos impactados diretamente pelas dificuldades e riscos desta pandemia. Em momentos de crise como esse, temos uma responsabilidade maior, mas também o poder de fazer a diferença de alguma forma”, diz Carlos Magnarelli, CEO da companhia.

Confira as principais iniciativas da seguradora:

Proteção aos profissionais de saúde

A empresa irá doar 250 mil máscaras à hospitais públicos de São Paulo e do Rio de Janeiro, através da Rede Asta, um negócio social que transforma artesãs em situação de vulnerabilidade em empreendedoras. O projeto auxilia e incentiva o empreendedorismo feminino e a responsabilidade ambiental, já que transforma resíduos em produtos bons, bonitos e do bem.

Outras 250 mil máscaras serão destinadas às unidades da Santa Casa através do Fundo Emergencial de Saúde, uma das principais organizações destinadas a arrecadação de itens de primeira necessidade para combate da pandemia.

Cruz Vermelha móvel e segura

Em parceria com a Volvo, a companhia também dará apoio à Cruz Vermelha, uma das principais instituições de ajuda humanitária do Brasil e do mundo. Nesta ação, que ocorrerá até dia 30 de maio em diversas regiões do Brasil, a seguradora irá segurar, gratuitamente, os automóveis de concessionárias da Volvo que serão disponibilizados para serviços da entidade. Serão diversos modelos da marca cedidos para a instituição para atuação mais abrangente, como SUVs, XC40, XC60 e XC90, todos cobertos e atendidos pelas assistências da empresa.

Apoio a comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica

A companhia também promove um financiamento coletivo com objetivo de arrecadar R$ 125 mil, que serão convertidos em doações. Serão doados mais de 2 mil kits de higiene destinados aos lares de idosos Velho Amigo, Instituto Pinheiro e Liga Solidária, além de 3 mil cestas básicas para a “Ação contra o Coronavírus” realizada pela Ação Cidadania, ONG fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza.

Funcionários e corretores parceiros também podem contribuir com o crowdfunding. A cada doação realizada, a organização irá fazer um aporte correspondente ao mesmo valor da contribuição.

Carinho que dispensa proximidade

A companhia criou a iniciativa Abraço Virtual, na qual seus funcionários podem trocar cartas e vídeos com os idosos atendidos por instituições sociais de São Paulo, contribuindo para seu bem-estar emocional em um momento tão crítico.

Reconhecimento para a linha de frente

Quase 100% dos funcionários da companhia estão trabalhando remotamente, entretanto, existem áreas e parceiros, como prestadores de assistência 24 horas, por exemplo, que demandam atendimento presencial dos profissionais, além da equipe de apoio que tem que trabalhar da Matriz para garantir a operação remota. Por isso, a empresa presta homenagem a esses profissionais que estão trabalhando ativamente nas ruas ou no escritório.

Nesta ação, a seguradora incentiva que colaboradores mandem mensagens de apoio e notas de agradecimento aos funcionários na linha de frente por meio de mensagens escritas.

N.F.

Revista Apólice