Com a incorporação das novas soluções tecnológicas e o avanço da transformação digital, organizações de todas as partes do mundo têm buscado melhorar a experiência dos seus consumidores (user experience), mas não somente isso.

Ao realizarem este processo, as companhias podem verificar se os clientes são, de fato, quem dizem ser. Por mais óbvio e simples que possa parecer, é importante ressaltar que esse controle representa um grande avanço, pois dessa forma as instituições podem se blindar contra possíveis fraudes, assim como proteger seus segurados de maneira mais eficaz.

No mercado de seguros, diversas seguradoras vêm investindo em segurança, com processos como o Know Your Customer (KYC). Essa é uma das principais tendências do setor.

Mas, o que é o Know Your Customer?

A verificação KYC é um processo obrigatório de identificação e verificação da identidade do cliente. Normalmente, o consumidor precisa cumprir essa etapa para abrir uma conta corrente, por exemplo. Além disso, periodicamente a seguradora pode solicitar este procedimento para confirmar a identidade do segurado.

Esse é um processo fundamental e que permite verificar se as informações de login dos seus clientes são consistentes, bem como garantir que seus clientes sejam, de fato, quem eles afirmam ser.

Contudo, para manter relacionamento com qualquer instituição, as pessoas precisam atender aos requisitos mínimos de KYC.

Para as seguradoras, este procedimento é capaz de fornecer a certeza de que os clientes são reais, permitindo que as organizações conheçam o perfil de cada um, avaliando e monitorando os riscos envolvidos na relação. Além disso, o KYC permite que a companhia ofereça uma precificação do produto mais justa para o consumidor, visto que todo o processo será realizado de acordo com as suas necessidades.

Na prática, as seguradoras realizam as verificações KYC usando uma fonte independente e confiável de documentos, dados ou informações. Para que as organizações possam fazer a checagem da autenticidade dos dados, as empresas exigem que cada cliente forneça credenciais para provar seus dados.

Os procedimentos adotados nesta estratégia garantem às empresas a confirmação precisa, que pode ser feita a qualquer tempo, da identidade e da atividade do consumidor. Além disso, é possível conferir ainda se há sentido na origem e na movimentação de recursos dos segurados.

Desse modo, o KYC se consolida como uma das práticas mais importantes para prevenir crimes como a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Com a adoção dos procedimentos de KYC e a melhoria da experiência do usuário (user experience), as instituições têm os recursos e dados que precisam para manter um relacionamento com os clientes.

Desde o momento da compra de um seguro, passando pela manutenção e o monitoramento dos segurados, as companhias obtêm todos os dados que precisam daqueles que pretendem utilizar os produtos e serviços. É por este motivo que esse processo já se consolida como uma das principais tendências em seguros, pois ele otimiza as rotinas de relacionamento com o segurado e ainda auxilia na prevenção de qualquer tipo de fraude.

