Em meio à pandemia resultante do avanço do novo coronavírus (covid-19), a Ituran Brasil criou estímulos e protocolos para manter empregos, preservar a saúde de seus colaboradores e auxiliar seus clientes

De acordo com o CEO da seguradora, Amit Louzon, antes da declaração oficial da quarentena a empresa já tinha estabelecido um comitê preventivo alinhado com protocolos internacionais de saúde. “Começamos a discutir ações antecipadas com intuito de prevenir e resguardar a saúde dos nossos colaboradores. Como uma multinacional, trabalhamos de forma integrada em todos os países onde atuamos. Já no dia 18 de março implementamos nosso plano de deslocamento para home office para os funcionários”, afirma Louzon.

Segundo ele, a modalidade do trabalho remoto, até por conta dos investimentos em tecnologia, não impactam na queda de produtividade ou riscos aos clientes. “Para manter nossa rotina de trabalho sem nenhum risco, usamos soluções da própria companhia, como a plataforma em nuvem”.

Para auxiliar o quadro de colaboradores a organização criou linhas internas de créditos de apoio, aderiu ao movimento Não Demita, comprometendo-se com a manutenção dos empregos, e adaptou o programa Qualituran para atender essas novas necessidades. “Abrimos um canal 24 horas para dúvidas e oferecer orientações (psicológica, financeira e jurídica) para nossos trabalhadores. Além disso, há orientações sobre alimentação, exercícios e práticas cotidianas que podem ser incorporadas neste momento”, diz o executivo.

“Disponibilizamos a instalação domiciliar gratuita, o congelamento dos estornos dos cancelamentos para parceiros e desconto de 25% na primeira mensalidade, com possibilidade de dividir no cartão de crédito em até 3 vezes. Nesse momento desafiador, queremos ajudar nossos parceiros corretores, lojistas e pontos de venda, dando-lhes as ferramentas para incrementar as vendas. No segmento de frotas, lançamos uma promoção também: quem contratar até dia 30 de abril não paga a primeira fatura. Além disso, fazemos webinares que ensinam os gestores de frotas a utilizar o nosso sistema e damos dicas que auxiliam na redução de custos da empresa”, ressalta Amit.

Além dos canais telefônicos, os clientes ainda podem contar com os canais digitais disponibilizados pela empresa: O aplicativo Ituran Digital, o portal do cliente e o chat online que pode ser acessado pelo site. O app agrupa os canais de comunicação da seguradora, permitindo interação com o SAC para resolução de eventuais dúvidas.

