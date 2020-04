O IRB Brasil RE anunciou alterações na composição de seu Conselho de Administração (CA). A companhia recebeu a renúncia dos executivos Vinicius José de Almeida Albernaz e Alexsandro Broedel Lopes dos cargos de membros efetivos do CA, assim como de seus suplentes Ivan Luiz Gontijo Junior e Osvaldo do Nascimento.

As renúncias foram motivadas pela necessidade de dedicação exclusiva dos profissionais às suas empresas de origem diante dos impactos da crise provocada pela pandemia do coronavírus no mercado. “Agradeço a dedicação dos membros com quem trabalhei nestas últimas semanas, que facilitaram em muito a minha chegada e participaram comigo da reformulação do Conselho e da gestão da companhia”, afirma Antônio Cassio dos Santos, presidente do Conselho de Administração e presidente interino da empresa.

Em vista das renúncias apresentadas, a resseguradora, com o auxílio da especialista em headhunting Korn Ferry, selecionou os seguintes candidatos como membros titulares para recomposição dos cargos vagos no Conselho, considerando, inclusive, as especificidades de atuação da companhia no mercado de resseguros e a formação dos demais membros do CA:

– Regina Nunes, com 33 anos de carreira, sendo 20 como CEO no Brasil e no Exterior. Atualmente a executiva é sócia fundadora da RNA Capital. Anteriormente ocupou funções na S&P Global Ratings, tendo sido inclusive CEO no Brasil e Argentina; e também no Banco Cidade e Chase Manhattan. Regina possui experiência na atuação em diversos Conselhos de Administração de companhias como a Neoenergia, CEG/Naturgy, BRC Bogotá Colômbia e Câmara Americana de Comércio do Brasil;

– Ivan Passos, executivo com experiência no setor de seguros, tendo sido diretor-executivo da MDS Corretora de Seguros; diretor-executivo da Herco Consultoria; representative officer Brasil da Hannover Rückversicherung AG; e vice-presidente de Riscos Industriais e vice-Presidente técnico da SulAmérica Seguros. Também atuou como conselheiro de várias companhias, entre elas o IRB Brasil RE;

– Henrique Luz, ex-sócio sênior e vice-presidente da PwC, onde permaneceu até 2018. O executivo possui experiência em conselhos de administração, entre eles Buger King Brasil, Oi, Grupo Maringá, Racional Engenharia, IBEF, sendo inclusive o presidente do Conselho de Administração do IBGC desde 2018;

– Marcos Falcão, profissional com experiência no setor de seguros e de mercado de capitais, sendo sócio fundador da Gama Investimentos. Antes, foi sócio e CEO da BRZ Investimentos e ocupou diversos cargos de liderança, entre eles CEO da Icatu Hartford. Sua trajetória inclui participação como membro do Conselho de Administração em diversas empresas, entre elas Icatu Seguros, Fiskar, Farol, Brasilcap, Caixa Capitalização, Grupo Docas, Caemi, Enersul e Escelsa. Foi conselheiro do IRB Brasil RE de 2008 a 2010.

Leia mais: Wilson Toneto assume cargo no IRB Brasil RE

A companhia convocará, em breve, uma Assembleia Geral Extraordinária para a nomeação dos novos membros titulares indicados para a composição do CA. “Quero desde já dar as boas-vindas aos futuros conselheiros, profissionais extremamente competentes e que colocarão sua experiência a serviço da organização. Tenho orgulho de poder liderar o IRB rumo a uma nova fase”, ressalta Antônio Cássio.

N.F.

Revista Apólice