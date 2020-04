O período de distanciamento social necessário para conter o avanço do coronavírus pode ser produtivo e um bom momento para aprender algo novo. Atenta a esse novo cenário, a Icatu acaba de reformular seus cursos online gratuitos em parceria com a FGV. O objetivo é contribuir com a educação financeira dos brasileiros através de uma linguagem fácil e didática em um momento oportuno: seja pelas mudanças trazidas pela Reforma da Previdência, que trouxe questões como a necessidade de poupar e se preparar para o futuro, assim como a popularização do acesso a soluções financeiras, pois o brasileiro vem se mostrando mais consciente e interessado em cuidar das finanças.

Agora os cursos contam com um novo design e estão mais dinâmicos, com explicações em vídeo e exercícios práticos, em uma linguagem fácil para quem busca aprender. São opções que ensinam a organizar o orçamento familiar, investir de acordo com cada perfil, planejar a aposentadoria e consumir de forma consciente, temas fundamentais para garantir uma vida financeira saudável. Só em 2019 foram mais de 100 mil inscritos, sendo os temas Como fazer investimentos (nível básico) e Como organizar o orçamento familiar os mais procurados.

A seguradora acredita no propósito de ajudar a criar uma realidade onde cada vez mais brasileiros estejam financeiramente protegidos e assistidos em todas as fases da vida. Além dos cursos, a companhia também disponibiliza conteúdo como simuladores que auxiliam no cálculo para o planejamento da aposentadoria e na escolha do tipo de declaração do imposto de renda.

“Acreditamos que a educação financeira é a base para que as pessoas façam boas escolhas e possam viver o presente e planejar o futuro com mais qualidade e segurança. O material dos nossos cursos reúne temas fundamentais para garantir uma vida financeira saudável em qualquer momento ou fase da vida. Agora que a população precisa estar em casa, é uma ótima oportunidade para aprender ou aprimorar o conhecimento”, afirma Rafael Caetano, diretor de marketing da empresa.

Para conferir os cursos, os interessados podem acessar o site da seguradora, clicar em “Sobre a Icatu” e entrar na aba “Educação Financeira”.

