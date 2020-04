Trabalhando para minimizar os impactos dos desdobramentos trazidos pelo avanço do coronavírus em todo o Brasil, a Icatu acaba de lançar um conjunto de ações para dar suporte a seus corretores, reunindo iniciativas que visam a sustentabilidade do trabalho, além de dar mais tranquilidade a esses profissionais em um momento tão delicado.

Entre as ações, entre 03/04 e 31/05 a seguradora não realizará os estornos de comissões referentes aos produtos do Canal Corretor. Os valores devidos serão estornados de forma retroativa ao final do período.

Apostando na informação e transparência, a empresa passou a realizar entrevistas ao vivo, transmitidas por vídeos, com os principais representantes das gestoras de fundos parceiras da companhia. Assim, os corretores podem manter-se bem informados sobre a movimentação do mercado para um melhor atendimento dos clientes.

“O corretor é nosso parceiro e nada mais justo que, em um momento tão desafiador, a gente esteja ao lado desses profissionais, pensando em soluções que possam facilitar seu trabalho”, afirma Alexandre Vilardi, vice-presidente Corporativo da organização.

As ferramentas digitais disponibilizadas pela seguradora também são grandes soluções para otimizar o trabalho remoto. Através do portal Casa do Corretor é possível acompanhar as transações de forma prática e segura, com opções como assinatura eletrônica para aceite de propostas, pagamento via cartão de crédito, consulta de status do pagamento da primeira parcela, extrato de comissão, consulta e envio de extrato ao cliente, além de outras funcionalidades.

A empresa oferece ainda novos cursos em sua plataforma de treinamento online, o Educatu. São mais de 30 opções de conteúdo gratuito em parceria com instituições como FGV e a Escola Nacional de Seguros.

Os corretores especialistas participantes do Programa de Benefícios contarão com vantagens adicionais, como a antecipação das bonificações Especial e Anual. Além disso, a companhia decidiu não aplicar o critério de desclassificação que é realizado no mês de junho. Todos os profissionais continuarão no Programa, contando também com seus benefícios já existentes.

Todas as iniciativas estão sendo divulgadas por email, na Casa do Corretor e no aplicativo Mais Icatu. “É importante que o corretor saiba que pode contar com nossas soluções digitais, seja para seu trabalho do dia a dia ou até mesmo para sua qualificação profissional. Além disso, nossas equipes estão empenhadas em esclarecer todas as dúvidas e apoiá-los neste momento”, finaliza Vilardi.

N.F.

Revista Apólice