Em meio às novas formas de tratamento da covid-19, as empresas estão se reinventando para auxiliar no combater à doença. O Sistema Hapvida investiu em um novo serviço para proteção de profissionais e pacientes no tratamento da nova doença viral. Em breve, o dispositivo estará presente em todos os hospitais e prontos atendimentos da rede própria do Brasil.

Trata-se de um dispositivo para intubação simples de ser feito e fornece uma proteção física entre o médico e a cabeça do paciente, sem prejudicar o procedimento.

De acordo com o Superintendente Nacional da Rede Própria da empresa, Anderson Nascimento, esse é mais um investimento que vai trazer mais segurança. “Nesse momento, além das técnicas que já temos, é preciso se reinventar, buscar novas formas de manter todos seguros dentro dos hospitais”, afirma.

Além de todo reforço diário do estoque de insumos para os hospitais do Sistema nesse período de pandemia, este novo dispositivo médico vem para somar à corrente mundial para diminuição de casos de coronavírus.

