A GR1D anunciou a abertura de inscrições para o 1º Hacka GR1D Online, hackathon voltado ao desenvolvimento de soluções inovadoras de open insurance a partir dos recursos disponíveis no ecossistema da empresa. Será a primeira versão 100% digital e de abrangência nacional do evento, que já teve três edições presenciais, no Recife (PE), no Rio de Janeiro (RJ) e em Campinas (SP).

As inscrições vão até o dia 15 de abril e as dinâmicas acontecerão do dia 16 ao 19, com formação dos times, orientação, mentoria, produção dos projetos e avaliação desenvolvidos em ambiente digital. A premiação será anunciada em uma live no dia 22. O grupo primeiro colocado receberá R$ 8 mil, o segundo, R$ 5 mil, e o terceiro, R$ 2 mil. O evento é voltado a competidores com experiência em pelo menos uma das seguintes áreas: negócios, marketing, design/UX, engenharia e desenvolvimento.

Fundada em 2018 por Guga Stocco, a companhia oferece soluções digitais para organizações que desejem evoluir os seus negócios. As APIs (Application Programming Interfaces) abertas e padronizadas disponíveis no marketplace da insurtech formam uma base tecnológica pronta para integração nos sistemas das empresas de todos os portes. Isso permite criar ou atualizar produtos e serviços inovadores com agilidade e eficiência, atendendo às demandas de transformação digital do mercado nas áreas de open insurance e e open banking.

“Muito orgulhoso em continuar incentivando a inovação aberta e a transformação do setor de seguros. Ainda mais por demonstrar como um evento pode ser realizado virtualmente sem perda alguma em relação ao presencial, pelo contrário”, disse Renato Terzi, CEO da companhia. “Com o evento, demonstramos mais uma vez o potencial ainda insuficientemente explorado do digital. Muito feliz em continuar unindo mentes criativas e poderosas, da mesma maneira que sempre fizemos”, ressaltou.

Nos dias do evento, para desenvolver seus projetos, os participantes terão o apoio de mentores, especialistas nas áreas de negócios, tecnologia e seguros, que darão suporte para a construção do protótipo. No final, uma banca de jurados independentes e especializados avaliará os projetos e elegerá os três melhores.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site.

N.F.

