Como uma forma de informar aos seus clientes, parceiros e corretores sobre o que a companhia tem realizado para mitigar os danos da covid-19 em todo o mundo, a Generali Brasil criou uma página que engloba todas as informações em um só lugar. Nela, é possível saber que diante das recomendações do governo e das medidas de combate ao coronavírus, 100% da equipe da seguradora está atuando de home office, normalmente, em horário comercial, estando conectada e engajada para manter o atendimento.

Cobertura para epidemia ou pandemia

As apólices de Seguros Massificados e Micro-Seguros da empresa contam com a cobertura de Medicamentos Genéricos gratuita, em caso de prescrição médica no Pronto Socorro ou em caso de Internação Hospitalar decorrente de passagem em Pronto Socorro. Além disso, a companhia está presenteando os colaboradores de seus clientes de Massificados com essa cobertura por seis meses. A organização também já garantia, em suas condições gerais do Seguro de Vida, eventos decorrentes de pandemia ou epidemia.

Vistoria prévia online

A empresa e seus parceiros têm atuado para facilitar a rotina de clientes e corretores no período de contingência. É por isso que foi lançado o serviço de Vistoria Prévia Online para os produtos Auto e Caminhões. Agora, os clientes podem receber um link, inserir as fotos do veículo e ter o retorno da vistoria na tela do celular, sem sair de casa.

Leia mais: Generali fecha parceria exclusiva com Agibank por cinco anos

“Esperamos que nossos clientes, parceiros e seus familiares estejam bem, apesar de todos os desafios que estão enfrentando devido à pandemia. Recebemos muitas perguntas desde o início do período de isolamento social, então criamos esta página, que será atualizada periodicamente”, afirma Michele Cherubini, head de Marketing.

N.F.

Revista Apólice