Juntando-se aos atos de solidariedade de empresas e pessoas físicas que desenvolvem ações para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Gboex também procurou contribuir com algumas dessas ações durante o mês de abril.

Para o Banco de Alimentos, a empresa, que já mantém uma relação em prol de diversas instituições carentes, repassou valores para a compra de mantimentos que serão entregues para famílias que estão com dificuldades financeiras. A companhia é parceira do Banco, que tem como missão combater a fome levando alimento, saúde e segurança alimentar para as pessoas que precisam. Todos os anos a organização intensifica a arrecadação de alimentos não perecíveis em dezembro, participando da ação Natal do Bem, que entrega refeições para a população que mais necessita de apoio.

No início deste mês a empresa também apoiou ações promovidas pelo Comando Militar do Sul e a 3ª Divisão de Exército, de Santa Maria, com insumos para a fabricação de máscaras protetoras. Os equipamentos de proteção individual serão utilizados pelos profissionais da saúde e pela tropa que participa das atividades ligadas ao controle da pandemia.

Nesta semana também entregou Tecido Não Tecido (TNT) SMS (material para a confecção de máscaras de grau médico) para os profissionais que atuam na Associação Hospitalar Vila Nova, localizado na Zona Sul de Porto Alegre, que tem atendimento 100% via Sistema Único de Saúde (SUS).

Leia mais: Gboex apresenta nova gerente na unidade de Salvador

N.F.

Revista Apólice