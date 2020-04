As soluções digitais para atendimento ao cliente agora têm mais uma importante função: ser uma ferramenta eficaz para a prevenção e cuidado de parceiros e consumidores no combate do novo coronavírus. Nesse momento, as empresas que podem realizar atendimentos remotos usando tecnologias como a Inteligência Virtual, por exemplo, são aliadas para que a disseminação do vírus seja minimizada.

Com a intenção de tornar a jornada do consumidor fluida, a Europ Assistance Brasil (EABR) e a CEABS Serviços vem ao longo dos últimos anos desenvolvendo ferramentas para a digitalização do atendimento a clientes e parceiros. Depois de lançar a EVA (Europ Virtual Agent), a companhia agora com atendimentos por meio do WhatsApp.

Agora, além dos prestadores do segmento auto que já acionam os serviços via WhatsApp, a ferramenta foi expandida para atender também clientes dos produtos de Viagem, Saúde e Vida. Em breve a tecnologia será utilizada para atender a todos os públicos e canais de atuação. “Proporcionar uma experiência fluida e eficiente aos nossos clientes e parceiros através da digitalização do atendimento é nosso objetivo”, afirma Ricardo Alexandre, diretor executivo de operações da empresa.

A CEABS também contará com essa opção de atendimento. Neste caso, a novidade é utilizar o WhatsApp Business para realizar o agendamento para instalação, manutenção e retirada dos rastreadores veiculares comercializados. O WhatsApp Business possui um alcance muito maior se comparado com as ferramentas tradicionais utilizadas pelas organizações. O objetivo é encontrar nesse serviço uma opção mais confiável, já que o aplicativo passa por um processo criterioso de segurança. Essa versão desenvolvida pelo Facebook facilita a relação de empresas com seus clientes e fornecedores.

“As diversas plataformas que surgem no mercado, seja por meio de texto, voz ou análise de dados, criam uma nova percepção ao consumidor sobre o que é qualidade no atendimento, pois aumentam a eficiência e a assertividade do serviço prestado, além de dar ao cliente o poder da escolha sobre qual canal no momento do atendimento lhe é mais conveniente”, afirma Alexandre.

Além de todas as facilidades tecnológicas, o atendimento via WhatsApp leva a companhia para dentro da realidade do cliente, acompanhando seus hábitos conforme eles se modificam. “Grande parte das pessoas não apenas utiliza o aplicativo, mas está o tempo todo conectada a ele. É ideal que a relação delas com a nossa empresa, especialmente em momentos de dificuldade, seja descomplicada e que o caminho para isso seja o mais simples”, ressalta o executivo.

A EABR e CEABS entendem ser fundamental que nesse momento seus clientes e parceiros de negócios possam contar com seus serviços a qualquer hora, em qualquer lugar. O atendimento pelo aplicativo é mais uma forma da companhia dar essa garantia.

N.F.

Revista Apólice