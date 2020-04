A segunda live da D’Or Talks, série sobre saúde mental lançada pela D’Or Consultoria no Youtube na última semana, será sobre o tema “Primeiros Socorros Emocionais”. Marcada para esta quarta-feira, 15 de abril, às 18h30, a transmissão contará com a presença da psicóloga e sócia-fundadora do Instituto Entrelaços, Erika Pallottino.

A especialista irá promover uma discussão sobre suporte e apoio emocionais em situações de crise, emergência, desastres e catástrofes, com a mediação do psiquiatra e médico do trabalho Guilherme Malaquias.

Resumidamente, o PSE é um dispositivo de intervenção em Resposta de Emergência, que amplia o repertório subjetivo das pessoas para ajudá-las a responderem de formas mais saudáveis em situações de crise, passando pelo acolhimento ao sofrimento emocional.

Os interessados poderão assistir à live no canal da empresa no Youtube, onde está disponível também o primeiro vídeo da série, que falou sobre os riscos emocionais do isolamento social.

A iniciativa busca levar informações sobre saúde mental aos seus parceiros, clientes, colaboradores e à população em geral durante a pandemia de coronavírus. Toda semana, um especialista diferente irá participar das transmissões ao vivo.

N.F.

