Que tal aproveitar o período de isolamento social para aprimorar seus conhecimentos em seguros de pessoas? Esta é a proposta do CVG-SP para os profissionais de seguros. A TVG CVG oferece gratuitamente um acervo com mais de 80 vídeos de palestras, eventos na íntegra e depoimentos de especialistas.

Na programação oferecida pela entidade é possível rever, por exemplo, as orientações de Walter Katz, executivo da MDRT (Million Dollar Round Table) sobre “Como encontrar o seu mercado-alvo e construir práticas bem-sucedidas de vendas”, além de se antecipar às “Tendências no seguro de vida no mundo” apresentadas por Thad Burr e Carlos Islas Murguía, palestrantes internacionais de Limra e Loma durante o evento Limra Day.

Também está disponível a análise de especialistas em relação à “Evolução dos benefícios voluntários para funcionários” e “Os impactos dos testes genéticos no seguro vida”, a partir da apresentação de Ricardo di Lazzaro Filho, do laboratório Genera.

“Para os profissionais que estão em home office, o Clube oferece a oportunidade de atualização e de novos conhecimentos sobre as principais questões que impactam o nosso mercado”, diz o presidente da entidade, Silas Kasahaya.

Kasahaya destaca, ainda, a importância de os profissionais conhecerem o acervo do projeto “Histórias de Vida”, que reúne depoimentos de experientes corretores de seguros sobre cases em que a indenização do seguro de vida fez a diferença para famílias. “Estes vídeos nos mostram o papel social e a missão do seguro de vida de proteger pessoas”, ressalta.

N.F.

