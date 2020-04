Graças ao engajamento de seus funcionários, a SulAmérica conseguiu arrecadar R$ 81.960 para ações de combate ao novo coronavírus e, como anunciado, fez um matching nesta doação, adicionando ao total arrecadado mais R$ 1 milhão. “A participação dos colaboradores, apoiando a cuidar das pessoas, está diretamente ligada à nossa missão”, afirma Patrícia Coimbra, vice-presidente de Capital Humano, Administrativo e Sustentabilidade da companhia.

A plataforma online, que funcionou por oito dias, recebeu 1.171 doadores únicos. O montante arrecadado será investido em duas frentes: pesquisas feitas pela FioCruz sobre a covid-19 e a compra de EPIs para profissionais de saúde. A seguradora também realizou doações para entregar mais de 300 novos leitos às cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, sendo 102 para a Santa Casa de Misericórdia paulistana e mais 200 em um hospital de campanha no Rio.

Desde o início do alerta para coronavírus, a empresa vem tomando uma série de medidas para cuidar de seus colaboradores, beneficiários, corretores, parceiros e a socidade. Entre elas, destacam-se:

– Trabalho remoto (home office ou homeworking) para toda a força de trabalho elegível e terceiros;

– Manutenção das contratações já previstas e participação no movimento #NaoDemita;

– Cancelamento de viagens e adiamento de eventos;

– Fechamento de escritórios com revisão de processos para manutenção da operação;

– Acesso ilimitado para beneficiários de seguro saúde usarem o serviço de teleconsulta Médico na Tela por meio do aplicativo SulAmérica Saúde;

– Criação de Canal Telefônico Exclusivo Coronavírus, também com acesso ilimitado, além de produção de conteúdos e avaliação preliminar de saúde por inteligência artificial via WhatsApp;

– Hotsites exclusivos para corretores e beneficiários com todas as informações necessárias para a continuidade dos negócios e dos atendimentos;

– Ampliação do serviço Psicólogo na Tela (sessões à distância) para todos os beneficiários.

