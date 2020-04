EXCLUSIVO – Desde o surgimento do covid-19, uma série de mudanças estão sendo implementadas ao redor do mundo. Para evitar aglomerações e a disseminação do vírus, a suspensão por tempo indeterminado das aulas presenciais foi necessária diante da recomendação de isolamento social emitida pela OMS (Organização Mundial da Saúde), e diversas instituições tiveram que se adaptar para minimizar o prejuízo no plano de ensino programado para este ano.

No mercado de seguros não poderia ser diferente. A ENS (Escola de Negócios e Seguros), uma das principais formadoras de corretores de seguros, também efetuou mudanças para continuar capacitando profissionais e passou a oferecer todos os cursos presenciais na modalidade EAD (Ensino a Distância.)

A Escola oferece salas virtuais para que professores e alunos interajam como fazem normalmente. Nestas salas, que contam com transmissão ao vivo, os especialistas podem apresentar dados em tempo real, usar quadros interativos, fazer enquetes e questionários, compartilhar arquivos, debater com os alunos e até organizar as turmas para realizarem trabalhos em grupo.

Além disso, a entidade acabou de lançar o Programa de Autodesenvolvimento, iniciativa que disponibiliza para colaboradores de empresas conveniadas um desconto de 40% em diversos cursos online de níveis superior e técnico.

Entre os cursos disponíveis, estão os MBAs Gestão Estratégica de Seguros e Transformação Digital no Mercado de Seguros. No caso de MBAs e cursos de pós-graduação, as solicitações devem ser realizadas por meio do RH da empresa conveniada, que formalizará o pedido junto à entidade. Já nas categorias de cursos de extensão e técnicos, o próprio colaborador poderá fazer a solicitação diretamente à Escola.

A instituição também disponibiliza cursos gratuitos em sua grade de programas online. São oito opções: Relações de Consumo, Iniciação em Seguros, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Liderança de Pessoas, Procedimentos Operacionais para Corretoras de Seguros, Regulação de Sinistros para Corretores de Seguros, Responsabilidade Social Empresarial como Vantagem Competitiva e Gestão de Mudanças (também em espanhol).

“Nas últimas semanas, o número de salas virtuais que tivemos que criar triplicou. Neste momento delicado que vivemos, o EaD pode ser a única alternativa para determinadas populações. Mesmo nas grandes cidades vemos que essa é a primeira opção de muitas pessoas, tanto pela redução de gastos e de tempo com deslocamentos quanto pela autonomia que a modalidade proporciona”, afirma Gustavo Borges, gerente de Publicidade e da Escola Virtual da entidade.

Seguradoras investem em capacitação

Atentas às oportunidades que surgiram junto com a pandemia, algumas companhias aproveitaram o momento e disponibilizaram diversos cursos online de capacitação para os corretores parceiros.

Uma dessas empresas é a Icatu. A seguradora conta com o Educatu, uma plataforma online para a capacitação e treinamento de corretores. Atualmente estão disponíveis mais de 30 cursos gratuitos em parceria com instituições como a FGV, Ibmec e a própria ENS, somando 130 horas de treinamento. São materiais sobre Seguro de Vida, Previdência, Técnicas de Venda, Desenvolvimento Profissional, além de informações detalhadas sobre cada produto vendido pela organização.

Segundo Alexandre Vilardi, vice-presidente Corporativo da companhia, em março houve um aumento de 75% no número de acessos nos cursos quando comparado a fevereiro e a tendência é que este índice continue crescendo. “Neste momento, os corretores precisam saber que podem contar com o apoio das seguradoras, não só através de suporte para sua capacitação, mas também por iniciativas que têm como objetivo atingir uma maior sustentabilidade do trabalho. Além disso, o compromisso com a capacitação deve existir independente de um cenário de crise”, ressalta o executivo.

Outra empresa que também está oferecendo cursos online para seus colaboradores é a MAG Seguros. A companhia conta com uma universidade corporativa que oferece capacitação para colaboradores, lideranças, corretores e parceiros de negócios. Na plataforma MAG Universidade estão disponíveis mais de 350 cursos, como Comunicação em Vendas, Técnicas de negociação, Escuta ativa e PNL aplicada à Venda.

Além disso, recentemente a seguradora realizou treinamentos online sobre diversos assuntos, como Venda Remota, Cross sell e Up sell. “No mundo atual, é importante entender as soluções que o mercado oferece para contribuir ativamente com o planejamento familiar e com o futuro financeiro das pessoas”, diz Patrícia Campos, diretora de Gente e Gestão da empresa.

Para Waldecyr Schilling, presidente do Sindseg-SC, o mundo está em transformação e nesse momento o corretor de seguros tem um papel importantíssimo dentro da sociedade. “O EaD não é uma tendência, mas sim uma realidade. Em um mundo globalizado, onde a internet nos move para trabalhar, estudar e nos manter atualizados, é natural que a convivência com a tecnologia se instale no nosso dia a dia. O corretor que aproveitar esta oportunidade e buscar aprendizado com certeza irá se destacar no mercado”.

