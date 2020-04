Ciente de seu papel social enquanto gestora de saúde, a SulAmérica faz uma campanha para arrecadar fundos para combater o coronavírus em duas frentes: por meio de pesquisas feitas pela FioCruz sobre a covid-19 e para a compra de EPIs para profissionais de saúde.

As doações poderão ser feitas para o Fundo Emergencial Para a Saúde – Coronavírus Brasil até o dia 17 de abril, de forma anônima, por colaboradores e corretores de seguros pela plataforma Bsocial. Criado por um grupo de lideranças da sociedade civil comprometida com o investimento social, o Fundo Emergencial tem dois objetivos principais: mobilizar a comunidade filantrópica brasileira a doar para o fortalecimento do sistema público de saúde e criar um canal rápido, fácil e confiável para fazer com que os recursos financeiros cheguem a hospitais públicos e instituições de ciência e tecnologia.

Quando a doação de colaboradores finalizar, a seguradora fará um matching (reforço da doação) que pode chegar a 20 vezes o montante arrecadado. “Implementamos diversas medidas para cuidar de nossos beneficiários, parceiros, colaboradores e agora vamos apoiar pesquisas e os profissionais de saúde”, diz Patrícia Coimbra, vice-presidente de Capital Humano, Administrativo e Sustentabilidade da companhia. “Também estamos abrindo a plataforma para doação dos corretores de seguros, pois muitos expressaram vontade de ajudar, mas não sabiam como”, afirma André Lauzana, vice-presidente Comercial e Marketing da empresa.

Ações durante pandemia

Desde o início da pandemia de coronavírus, a organização vem tomando uma série de medidas para cuidar de seus colaboradores, beneficiários, corretores, parceiros e a sociedade. Entre elas, estão:

– Trabalho remoto (home office ou homeworking) para toda a força de trabalho elegível e terceiros;

– Manutenção das contratações já previstas e participação no movimento #NãoDemita;

– Cancelamento de deslocamentos e adiamento de eventos;

– Fechamento de unidades físicas com revisão de processos para manutenção da operação;

– Acesso ilimitado para beneficiários usarem o serviço de Médico na Tela (videoconferência com médico) por meio de aplicativo, além de ampliação do programa com a aprovação de teleconsulta;

– Criação de Canal Telefônico Exclusivo Coronavírus também com acesso ilimitado, produção de conteúdos relevantes, avaliação pré-liminar de saúde por inteligência artificial via whatsapp;

– Hotsites para corretores e beneficiários com todas as informações necessárias para a continuidade dos negócios e dos atendimentos;

– Ampliação do serviço Psicólogo na Tela (sessões a distância) para todos seus beneficiários.

