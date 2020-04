Em busca de promover o bem-estar da sociedade diante da situação de crise enfrentada no Brasil e no mundo, a Seguros Sura tem criado medidas para apoiar as pessoas em suas atividades do dia a dia e na continuidade dos negócios. A companhia agora criou uma nova proteção em apoio aos profissionais que realizam o serviço de entrega em domicílio, para mantê-los mais incentivados durante a crise da covid-19.

Durante o mês de abril, a empresa contemplará uma nova cobertura para os segurados que desenvolvem atividades de entregas através dos aplicativos que são detentores das coberturas do Seguro de Acidentes Pessoais para as apólices com atividades de entregas em domicílio, que garantirá o pagamento de valor extra aos entregadores que tiverem que deixar de trabalhar por serem acometidos pelo coronavírus.

A medida foi criada para que esses profissionais cumpram o período de afastamento de forma segura, minimizando também os impactos financeiros da renda familiar.

“Os serviços de delivery se tornaram essenciais neste período de quarentena, por isso criamos essa operação em apoio a esses profissionais que continuam trabalhando para prestar serviços à sociedade e ficam mais expostos aos riscos de contágio durante as atividades do dia a dia”, afirma Thomas Batt, CEO da seguradora.

N.F.

