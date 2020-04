EXCLUSIVO – Além dos profissionais da área médica expostos ao risco de contrair o coronavírus, os dentistas também estão no grupo de trabalhadores que podem contrair a doença enquanto atendem pacientes, mesmo sem ligação direta com o tratamento do vírus,

De acordo com o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), os dentistas devem atender apenas casos de emergência e urgentes, seguindo as classificações do Conselho Federal de odontologia (CFO). Além disso, os profissionais que forem do grupo de risco, ou que morarem com alguém que se encontra nesse grupo, não poderão realizar os atendimentos, com exceção para casos extremos.

Sendo assim, muitas operadoras precisam encontrar formas de continuar atendendo os pacientes que necessitam de tratamento durante a quarentena. Algumas empresas lançaram o serviço de teleorientação odontológica. A iniciativa está de acordo com a deliberação do Ministério da Saúde, que regulamentou a telemedicina no País em caráter excepcional durante a crise da covid-19.

Uma dessas organizações é a Odontoprev. A companhia lançou o Dentista Online, plataforma de atendimento online, para que seus mais de 7 milhões de beneficiários possam cuidar da saúde bucal sem precisar sair de casa. Para acessar basta o cliente visitar o site da empresa, clicar no banner do serviço e um dentista especializado estará à disposição para esclarecer dúvidas sobre tratamentos ou orientar procedimentos dentários. O benefício é válido para todo o território nacional.

Segundo Camila Von Muller Vergueiro Caram, superintendente de Estratégia Digital e Marketing da empresa, “a companhia já estudava formas de ajudar o beneficiário na triagem, além de orientar a jornada do tratamento, e a quarentena acelerou o processo, fazendo com que fosse possível desenvolvermos a plataforma em apenas cinco dias”.

Outra empresa que também adotou essa tendência é a Unimed Odonto. O serviço está disponível no aplicativo da operadora, possibilitando que o usuário agende consultas e conecte-se com profissionais qualificados no horário programado.

A operadora integrou o novo serviço em sua plataforma em apenas duas semanas, com apoio da sua célula de inovação digital, a Stormia. Além das consultas, a ferramenta também oferece busca por rede credenciada e acesso ao cartão digital do plano. A teleorientação odontológica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Após o agendamento, a consulta é realizada por videochamada no próprio aplicativo.

Para Fábio Nogi, gerente de Negócios da companhia, “durante o isolamento, inevitavelmente ocorrerão problemas odontológicos diversos e as pessoas poderão ficar inseguras sobre quando e em que condições deverão buscar atendimento presencial, tomando maior consciência e se precavendo dos riscos inerentes a esta decisão”.

O executivo entende que a teleorientação poderá se tornar um recurso adicional na assistência odontológica, porém, sempre de forma complementar ao tratamento convencional, com maior foco para a educação e promoção da saúde bucal dos clientes assistidos.

“A pandemia fez com que as empresas acelerassem a transformação digital, e esse movimento seguirá cada vez mais forte. Entretanto, isso não quer dizer que o contato presencial não seja muito importante. O equilíbrio e a complementariedade são o caminho. Além disso, a crise resgatou sentimentos que, bem direcionados, fazem com que as empresas entreguem mais para os seus clientes. Gosto de acreditar que isso deve ser mantido no pós-pandemia”, ressalta Camila.

