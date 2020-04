O IRB Brasil RE doará R$ 1 milhão ao fundo emergencial de enfrentamento ao novo coronavírus da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do programa Unidos Contra a Covid-19. O aporte realizado pelo ressegurador será destinado ao ensaio clínico Solidarity, que pesquisa a eficácia de tratamentos para o novo coronavírus, com objetivo de dar uma resposta rápida sobre quais medicamentos são eficazes ou não contra a doença.

“A pandemia impõe desafios sem precedentes e nós, que atuamos no mercado de seguros e resseguros, temos o papel primordial de dar suporte à sociedade em momentos de incerteza. É isso que estamos fazendo. Direcionamos verbas previstas no orçamento, destinadas a eventos comerciais e institucionais cancelados, para essa ação. É hora de unirmos esforços e apoiarmos a pesquisa. O IRB, como ressegurador líder, tem consciência de sua responsabilidade”, afirma o presidente do Conselho de Administração e presidente interino do IRB, Antônio Cássio dos Santos.

O ensaio clínico, liderado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), acontece em diversos países. No Brasil, ele é coordenado pela Fiocruz, com apoio do Ministério da Saúde. “Esse apoio é de grande importância diante dos desafios que a emergência sanitária do novo coronavírus representa ao país. A parceria com o IRB Brasil RE fortalecerá ainda mais as frentes de pesquisa no combate à Covid-19″, ressalta o vice-presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional da Fiocruz, Mario Moreira.

