Ricardo Neves acaba de assumir o cargo de CEO da operação brasileira da everis, consultoria de negócios e TI do grupo NTT Data, com o desafio de dar continuidade ao crescimento da participação de mercado da operação no País. Sua missão inclui o avanço do valor agregado do portfólio de serviços de transformação digital prestados aos clientes da empresa no Brasil.

“Consideramos a entrada de Ricardo Neves em nossa empresa uma conquista, devido à sua ampla experiência em consultoria de negócios e TI, assim como ao seu grande conhecimento de economia e negócios no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos e Europa”, diz Juan Francisco Yáñez, CEO das Américas.

Segundo ele, a consultoria espera que o novo CEO consolide e expanda a forma de atuação da companhia no Brasil, focado na valorização das pessoas, sendo uma grande liderança para os talentos locais. “Adicionalmente, que atue para que a empresa no Brasil continue ampliando sua participação de mercado de forma consistente e rentável com foco nas grandes empresas brasileiras e internacionais que operam no País. Esperamos que trabalhe com uma estratégia alinhada a do grupo NTT Data, por meio da oferta de produtos e serviços que atendam aos desafios propostos pelos clientes em termos de eficiência, estratégia digital e novos modelos de negócios”, ressalta Yáñez.

Anteriormente, Neves atuou, por mais de 16 anos, como sócio da PwC Brasil em São Paulo, focado na liderança de grandes programas de transformação de negócios, como definição de estratégias de tecnologia digital e emergente, bem como desenvolvimento de novos ecossistemas de empreendimentos e inovação. Conduziu também diversos trabalhos de organização e arquitetura de tecnologia da informação, serviços compartilhados e programas de implementação de tecnologia em larga escala na América Latina, EUA e Europa.

“Estou muito empolgado em assumir este novo desafio. É uma honra iniciar uma nova fase de carreira em uma empresa jovem, ágil, inovadora, focada nos clientes e que tem seus recursos humanos em primeiro lugar. Nesses tempos de mudança nos paradigmas no mundo, acredito que teremos muito a contribuir para a transformação de nossos clientes e da sociedade”, ressalta Neves.

K.L.

Revista Apólice