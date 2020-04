O Clube Internacional de Seguros de Transportes (CIST) fará seu primeiro webinar. O encontro, online e gratuito, está marcado para o dia 16 de abril, às 10 horas, e terá como tema os “Impactos e considerações do covid-19 na cadeia de Transporte”.

O assunto terá debatido por Salvatore Lombardi Jr, presidente do Clube, e pelo board diretivo da entidade, formado por Paulo Robson, Alfredo Chaia e Carlos Suppi Zanini.

“Optamos por um encontro online em atendimento à solicitação do governo no sentido de diminuir as chances de propagação do coronavírus através do contato social”, afirma Salvatore. “A escolha do tema foi mais fácil, já que infelizmente todos estão preocupados com a pandemia neste momento e precisamos nos posicionar a respeito também”, diz.

Apesar de ser digital, o evento faz parte da agenda de encontros mensais promovidos pela entidade visando desenvolver a cultura de gestão de riscos e seguros no Brasil, além de capacitar trabalhadores desses segmentos, o Clube estuda alternativas para contornar essa situação.

O webinar conta com parceria da Escola Nacional de Seguros (ENS) e com o apoio da Buonny Gerenciamento de Riscos; Grupo FOX; GUEP e Munich Re. As inscrições podem ser feitas diretamente no site.

N.F.

