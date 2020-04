Atenta aos desdobramentos dos casos de coronavírus pelo mundo e em alinhamento com as recomendações das autoridades de saúde, a Capemisa Seguradora vem adotando medidas preventivas como forma de preservar o bem-estar dos colaboradores, clientes e parceiros. Em seu Plano de Continuidade do Negócio, a companhia continua em contato com os corretores e também implementou um programa de apoio aos colaboradores, com atendimento gratuito e especializado por telefone, que traz orientações e dicas para manter corpo e mente saudáveis durante o período de isolamento social.

Os colaboradores estão trabalhando por meio de acesso remoto, realizando suas atividades em home office. A rotina de trabalho permanece a mesma, mantendo o contato por e-mail, celular, transmissão de vídeo ou mensagens. A companhia também instalou ferramenta para que algumas equipes possam receber ligações dos ramais no trabalho pelos seus computadores, em casa.

“Decidimos aproveitar a quarentena e fazer mais uma etapa do programa ‘Pensando em Você’, que valoriza a qualidade de vida do nosso time. Por isso, estamos reforçando o serviço de atendimento especializado e confidencial para orientações psicológicas, financeiras e até sobre questões jurídicas. Conseguimos também oferecer a vacinação da gripe para que tem mais de 60 anos nas residências dessas pessoas, além de antecipar o crédito do vale refeição e alimentação. Nesse período delicado, de confinamento e muitas dúvidas, queremos apoiá-los”, diz a gerente de RH da empresa, Patrícia Pacheco.

O objetivo da companhia é fazer com que o coronavírus impacte o mínimo possível os colaboradores, consumidores e corretores. Os canais de relacionamento com clientes e beneficiários seguem em funcionamento, garantindo o atendimento em todo país. O relacionamento com os corretores parceiros está mantido no contato direto pela gerência de cada região e pelos canais virtuais, utilizando também a Plataforma de Cotação Online, ferramenta que permite encontrar o produto mais adequado para o cliente, fazer orçamentos, enviar documentos e assinar contratos, tudo digitalmente e com menor tempo de resposta para encaminhamento das apólices.

“A Capemisa está ao lado dos pequenos empresários, que podem ser também os corretores de seguros, nossos parceiros de sempre, e que, na maioria das vezes, são donos de seus negócios, gestores de equipes e empreendedores. Por isso é fundamental, principalmente nesse momento, estarmos ao lado deles contribuindo e os apoiando para que eles possam continuar produzindo”, afirma o diretor Comercial da seguradora, Fabio Lessa.

Na última semana, a companhia convidou os empresários Pedro Salomão e Alfredo Soares para trocar experiências sobre como gerenciar ansiedade e preservar o negócio em tempos de crise. Esses e outros temas foram abordados em transmissões diárias ao vivo pelo Instagram da empresa.

N.F.

