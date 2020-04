A orientação das autoridades nacionais e internacionais é para que, quem puder, fique em casa a fim de evitar maior disseminação do coronavírus. Por isso, a Capemisa Capitalização acaba de lançar uma plataforma no site do ‘RJ da Sorte’ e um aplicativo para celulares Android, visando que os clientes possam adquirir o título de capitalização online, sem precisar sair à rua.

Assim, além de manter o isolamento necessário para proteger a própria saúde e a de toda a comunidade, o morador do estado Rio de Janeiro ainda pode continuar a ajudar os projetos das 62 unidades da APAE Brasil no Estado e concorrer a prêmios.

O próximo sorteio acontece neste domingo, dia 19 de abril, durante a exibição dos programas ‘RJ da Sorte’, na TV Band Rio. Para comprar, basta que o cliente acesse o site ou o aplicativo. Ao efetivar a compra através do cartão de crédito ou boleto bancário será emitido um título digital, que terá a mesma validade de um título físico, garantindo a participação do subscritor do título normalmente em todas as categorias de premiação. Além disso, o cadastro dos títulos para concorrer a todos os sorteios será automático, gerando mais um benefício para os consumidores.

