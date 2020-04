A Comissão Organizadora do Brasesul 2020 lançou esta semana uma promoção especial, oferecendo condições são para corretores de seguros associados a algum Sincor. O evento será dias 13 e 14 de agosto, em Foz do Iguaçu, no Rafain Palace Hotel & Convention.

A promoção, que inclui o valor da inscrição, é válida para dois hotéis: o Foz do Iguaçu e o Golden Park, para o período de 13/8 a 15/8 (duas noites), dias de realização do evento.

Pelo pacote o apartamento single superior no Hotel Foz do Iguaçu pode ser adquirido por 4 x de R$ 144,22 (boleto) ou 6 x de 101,05 (cartão). O apartamento duplo superior sai por 4 x de R$ 189,22 (boleto) ou 6 x de R$ 132,58 (cartão).

No Hotel Golden Park o apartamento single standart sai por 4 x de R$ 153,67 (boleto) ou 6 x de R$ 107,67 (cartão). O apartamento duplo standart custa 4 x de R$ 223,87 (boleto) ou 6 x de R$ 156,85 (cartão). O parcelamento é válido para compras até o dia 30/4. As vagas são limitadas. Pelo pacote, o transfer é gratuito do hotel para o evento e vice-versa.

Leia mais: Presidentes de seguradoras confirmam presença no Brasesul 2020

Para outras opções de pacote, consulte a Agência Tô Indo pelo telefone (47) 3322 – 6622 ou envie um e-mail para [email protected]

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site.

N.F.

Revista Apólice