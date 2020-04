O Grupo Bradesco Seguros lança nesta segunda-feira, 27 de abril, a plataforma “Com Você” no IGTV da marca (@bradescoseguros). A cada dia será disponibilizado um novo vídeo, às 9h. A produção contará com uma série de conteúdos informativos e a presença de influenciadores digitais, além de especialistas em diversos assuntos. O tema da estreia será “Condicionamento Físico”, com a participação do personal trainer Marcio Lui, responsável pela rotina de treinos de famosas como Sabrina Sato e Adriane Galisteu.

Durante toda a semana ainda será possível conferir dicas de “Saúde” com o especialista em longevidade, Alexandre Kalache; cozinhar as receitas do campeão da terceira edição do MasterChef Brasil, Leo Young; anotar conselhos sobre “Finanças” com a expert no assunto, Julia Mendonça; além de outros nomes do meio digital.

A plataforma surgiu como uma opção de conhecimento, lazer e bem-estar durante a quarentena. “A nossa proposta é trazer diariamente informações sobre diferentes assuntos, com a intenção de ajudar a tornar mais leve o dia a dia das pessoas, principalmente nesse período desafiador”, afirma Alexandre Nogueira, diretor de Marketing da seguradora.

Assinada pela agência AlmapBBDO, ação faz parte da campanha “Com Você. Sempre”. Confira a programação da primeira semana:

Segunda-feira (27/4): Condicionamento físico com Marcio Lui

Terça-feira (28/4): Crianças em casa com o canal Panos pra Manga

Quarta-feira (29/4): Finanças com Julia Mendonça

Quinta-feira (30/4): Saúde com Alexandre Kalache

Sexta-feira (01/5): Entretenimento com Gabriel Louchard

Sábado (02/5): Organização e limpeza com Rafa Oliveira

Domingo (03/5): Culinária com Leo Young

O calendário está sujeito a alterações a cada semana.

Luta contra o novo coronavírus

A companhia está investindo em diversas ações no combate à covid-19. Em conjunto com diversas empresas do setor privado, a empresa participou da iniciativa de construção do Hospital de Campanha no Rio de Janeiro para atender pacientes do SUS. O espaço, orçado em R$ 45 milhões, contará com 200 leitos, sendo 100 de UTI e 100 de enfermaria.

Leia mais: Bradesco Saúde realiza série de ações para combate ao coronavírus

Também ampliou a capacidade de processamento de exames para diagnóstico do coronavírus aos profissionais de saúde do Estado de São Paulo, que estão na linha de frente do atendimento à população, devido ao crescente volume de casos suspeitos. Para viabilizar a ação, foi firmado acordo com a Secretária de Saúde do Estado de São Paulo e com o Instituto Butantã. O investimento total é da ordem de R$ 4 milhões e conta com o aporte financeiro de outras entidades privadas.

N.F.

