A Bradesco Seguros se uniu a Coca-Cola FEMSA, Coca-Cola Brasil e ao Grupo Fleury para ampliar a capacidade de processamento de exames para diagnóstico da Covid-19 aos profissionais de saúde do Estado de São Paulo, que estão na linha de frente do atendimento à população, devido ao crescente volume de casos suspeitos. Para viabilizar a ação, foi firmado acordo com a Secretária de Saúde do Estado de São Paulo e com o Instituto Butantã.

O investimento total é da ordem de R$ 4 milhões. Pela parceria estabelecida, as empresas estão aportando os recursos para realização dos exames pelo Grupo Fleury, que fará o processamento e análise dos exames a preço de custo por uma equipe composta por mais de 1.000 técnicos e médicos, assim como a entrega dos resultados à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

Para Vinicius Albernaz, presidente do Grupo Bradesco Seguros, “neste momento, todas as instituições têm o mesmo objetivo: apoiar o combate à pandemia. E, para isso, precisamos somar forças e apoiar as ações em prol da saúde da população. Reafirmamos com esta parceria nosso propósito de proteção e cuidado com as pessoas”, ressalta.

A Bradesco Seguros tem a saúde como um dos seus principais pilares e, desde o início da pandemia, atua em diversas frentes para auxiliar seus beneficiários da Bradesco Saúde e Mediservice em possíveis dúvidas e fornecendo ferramentas, como o Canal 0800 e hotsite www.bradescosaude.com.br/ coronavirus. Para os casos que necessitam de atendimento presencial, o grupo criou uma rede de apoio, por meio da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, consultórios do programa Meu Doutor e clínicas referenciadas, com assistência exclusiva e sem a necessidade de agendamento prévio. Em paralelo, a Bradesco Seguros também apoiou a construção de um hospital de campanha no Rio de Janeiro, com 200 leitos para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Testes para detecção do Covid-19: parceiros destacam ação em conjunto

De acordo com o presidente do Grupo Fleury, Carlos Marinelli, essa iniciativa uniu três empresas de setores totalmente distintos que têm em comum a compreensão exata da gravidade da questão de saúde pública que o mundo enfrenta, bem como a necessidade de todos se unirem para ajudar na superação deste momento. “Estamos diante de uma crise de saúde pública sem precedentes na história recente. O impacto dessa parceria será fundamental para beneficiar a população, principalmente os profissionais de saúde que estão na linha de frente, dedicando suas vidas ao atendimento às pessoas que mais necessitam de assistência”, afirma Marinelli.

“No momento grave que vivemos com a pandemia, além de decisões baseadas em empatia e solidariedade, acreditamos na força da atuação conjunta. É nosso papel, como Sistema Coca-Cola Brasil, como parte da sociedade brasileira, buscar trabalhar juntos, com empresas e parceiros, no combate ao Coronavírus e no apoio aos que mais precisam”, afirma Henrique Braun, presidente da Coca-Cola Brasil.

“Participar de iniciativas como essa faz parte da missão da Coca-Cola FEMSA Brasil de gerar valor social nos lugares que estamos presentes. Estamos cientes desse nosso compromisso com a sociedade e queremos fazer a diferença na vida de quem mais precisa nesse momento. A união e a parceria nos permitem ir mais longe no atendimento à população e superar qualquer barreira”, destaca o presidente da Coca-Cola FEMSA no Brasil, Ian Craig.

Teste molecular pelo método de PCR para diagnóstico do novo coronavírus

O exame preconizado para o diagnóstico da covid-19 é a identificação do RNA do vírus SARS-CoV-2 por métodos de biologia molecular, principalmente o RT-PCR quantitativo em tempo real. Quando há suspeita clínica da doença, este exame é realizado em amostra de secreção respiratória coletada por meio de um swab introduzido na nasofaringe e na orofaringe do indivíduo. Este é o exame considerado padrão-ouro para o diagnóstico da covid-19, com a melhor sensibilidade e especificidade em indivíduos com sintomas compatíveis com a doença. A metodologia RT-PCR é considerada padrão ouro em diagnósticos.

A equipe de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo Fleury desenvolveu e validou o teste molecular para detectar o novo coronavírus – denominado SARS-CoV-2 – baseado no método PCR, em tempo recorde na primeira quinzena de fevereiro, seguindo protocolo da Universidade Charité (Berlim, Alemanha) e normas do Colégio Americano de Patologistas (CAP).

Desde então, o teste foi destinado exclusivamente a hospitais parceiros do Grupo Fleury, a preço de custo subsidiado, com direcionamento exclusivo a pacientes internados para garantir a adequada aplicação aos casos que apresentavam quadro clínico indicado para o teste, uma vez que há escassez global de kits para realização dos testes, entre outros insumos, conforme tem sido amplamente noticiado. Mais recentemente, a empresa estendeu esse exame a profissionais de saúde para prestar a esses profissionais o suporte que precisam para atuar na linha de frente de assistência à população, modelo que agora se amplia com essa parceria com Bradesco Seguros, Coca-Cola Brasil e Coca-Cola Femsa.

K.L.

Revista Apólice