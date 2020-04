Com o avanço do novo coronavírus no Brasil, a Bradesco Saúde e a Mediservice elaboraram uma série de ações para atender aos beneficiários, fornecendo orientações sobre a doença e assistência exclusiva aos casos suspeitos.

Em casos suspeitos de covid-19, os clientes têm acesso à atendimento exclusivo. Desde início de março, está disponível o canal 0800 941 6361, central de orientação médica que funciona 24 horas por dia, durante os sete dias da semana, com equipe de médicos e enfermeiros para orientação e esclarecimento de dúvidas aos segurados. Para diminuir o ritmo de crescimento do contágio dessa doença, vale lembrar a recomendação do Ministério da Saúde de não procurar o pronto atendimento de imediato no caso de qualquer sintoma.

Em caráter preventivo, a companhia disponibilizou também um hotsite com informações práticas sobre a doença, as formas de transmissão, os principais sintomas e como se prevenir, sendo atualizado constantemente.

Para os casos que necessitam de atendimento presencial, o grupo criou uma rede de apoio, por meio da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, com assistência exclusiva e sem a necessidade de agendamento prévio.

Com isso, as clínicas tiveram seu atendimento adaptado durante esse período. As unidades Paulista (SP) e Botafogo (RJ) ampliaram o horário de funcionamento, das 7h às 19h, de domingo a domingo, sem a necessidade de agendamento prévio, aptos ao atendimento adulto e infantil. O objetivo é que o atendimento seja feito sem fila de espera e sem expor o paciente às aglomerações. O processo alcançará as demais, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba ou Porto Alegre, caso seja necessário.

Leia mais: Bradesco Saúde amplia sua atuação no Paraná

Além das clínicas Novamed, os beneficiários contam com a assistência de médicos nas especialidades de Clínica Médica e Pediatria do Programa, aptos ao atendimento de casos suspeitos. A relação dos profissionais conta com 53 médicos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador, e se encontra disponibilizada no site. Para facilitar a procura por atendimento na rede credenciada, a Bradesco Saúde e Mediservice disponibilizaram uma relação de clínicas preparadas para assistência sem a necessidade de agendamento prévio.

Podcast “Comece Agora”

O que cada um pode fazer para combater o novo coronavírus também é o tema do podcast “Comece Agora”, disponível no portal “Viva Longevidade” da Bradesco Seguros. A jornalista Marcia Peltier e o médico Alexandre Kalache abordam o assunto, ressaltando a importância da solidariedade durante a pandemia e da reclusão social.

N.F.

Revista Apólice