A Bradesco Auto/RE disponibilizou a autovistoria na contratação de todos os produtos auto individual para veículos de passeio, de carga (incluído caminhões) e motos. Levando em consideração a impossibilidade de realização de vistoria em posto fixo ou na residência do consumidor devido à pandemia de coronavírus, a autovistoria prévia permite aos segurados de todo o Brasil realizarem a inspeção por conta própria e de forma online.

O serviço consiste no envio de fotos do veículo para a companhia por meio de um link que o cliente recebe por SMS no celular. Isso ocorre após o corretor realizar a transmissão da proposta no sistema da seguradora. O procedimento pode ser realizado de qualquer local e momento, já que não é necessário agendar a visita de um prestador. Para os seguros de frotas, o processo permanece inalterado.

“Nosso objetivo é conciliar simplicidade e agilidade. É importante ressaltar que a companhia está atenta às demandas do mercado e desdobramentos da pandemia, visando atender a todos neste período”, afirma Saint Clair, diretor da empresa.

Para solicitar serviços ou esclarecer dúvidas, os canais de atendimento ao cliente (Central de Relacionamento para segurados e Aplicativo Bradesco Assistência Dia & Noite) estão em funcionamento. Já os corretores podem acessar o Portal de Negócios, o Aplicativo mobile Bradesco Seguros e o Portal da companhia.

