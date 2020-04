Em meio aos impactos do coronavírus em diversos segmentos da economia, a Bradesco Auto/RE anuncia ao mercado uma série de medidas que visam estimular o segmento de seguro automotivo. Entre elas, a simplificação de processos, melhores formas de pagamento e descontos no valor das apólices (a partir de abril). O objetivo é atender a demandas de corretores e segurados nesse período de dificuldades econômicas e mobilidade das pessoas em razão do enfrentamento da pandemia.

Para qualquer seguro individual auto de novas apólices e/ou renovação que vencem a partir do dia 03 de abril, o pagamento do prêmio do produto poderá ser feito em até 10x sem juros. Além disso, independente do canal de comercialização, a seguradora está disponibilizando o processo de renovação simplificada das apólices, que em resumo renova automaticamente as apólices na data de seu vencimento. Esse processo também estará válido a partir do dia 03/04 para todos os pagamentos previstos em débito automático em conta do banco Bradesco, desde que não haja alterações nas informações da apólice que está por vencer ou desagendamento pelo corretor. Em breve a medida também será aplicável a outras formas de pagamento.

Mantida a mesma formatação e dados, o prêmio da renovação com vigência e cálculo a partir de 03 de abril será igual ao da apólice vincenda ou com desconto de até 5%, mesmo para seguros que tenham ocorrido sinistro durante a vigência da apólice

Condições especiais para o seguro frota

As novas apólices e/ou renovação que vencem a partir do dia 03 de abril do seguro auto frota também contarão com o parcelamento do prêmio em até 10x sem juros, válido para qualquer modalidade de pagamento.

“Neste momento complicado em que o mundo e o nosso país atravessam, de incertezas relacionadas ao covid-19, a companhia deseja oferecer atendimento, produtos e serviços qualificados. As novidades anunciadas servem de estímulo ao mercado de seguro auto. Além disso, mostra que a seguradora está ao lado de seus corretores e clientes, ouvindo suas demandas e adaptando processos e serviços de acordo com suas necessidades”, afirma Saint Clair, diretor da empresa.

Revista Apólice