O Banco Inter acaba de lançar uma nova plataforma de proteção para facilitar a aquisição de seguros dentro do Super App, com contratação personalizada para cada tipo de perfil de cliente. Agora, ao acessar o aplicativo, o correntista vai conhecer o seu nível de proteção e visualizará todos os produtos disponíveis, segmentados de acordo com o seu momento de vida. A seguradora parceira é a Liberty Seguros.

Com a novidade, o cliente ganha mais informação e autonomia para escolher o que realmente precisa. “Com esse lançamento pretendemos dar nossa contribuição para destravar mais um mercado engessado, como o de seguros. Nosso objetivo é uma operação com foco genuíno no que interessa aos nossos clientes, 100% digital e completa, indo além dos seguros mais tradicionais.” diz Paulo Padilha, diretor da Inter Seguros.

Ao utilizar a plataforma, toda a contratação pode ser feita pelo celular. A oferta personalizada combina a análise de comportamento do correntista e os produtos disponíveis. A empresa oferece seguro residencial, de cartão, odonto, auto, viagem entre outros. “Existe um seguro certo para cada pessoa. A ideia é mostrar isso de forma transparente para nossos clientes”, completa Padilha.

